Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (19-20 octubre 2024)

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Los jugadores del Zamora CF celebran uno de los tantos en Barakaldo

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Los jugadores del Zamora CF celebran uno de los tantos en Barakaldo

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

BARACALDO C.F 0 ZAMORA C.F. 3

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 1 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 1

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 1 ZAMORA C.F. “B” 1

MORALEJA C.F. 0 LA CISTÉRNIGA C.F. 1

C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE 1 C.D BENAVENTE 1

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F. 1 C.D. NUMANCIA DE SORIA 7

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE 1 C.D. LAGUNA 4

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SANTA MARTA DE TORMES 0 ZAMORA C.F. 0

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

VICTORIA C.F. 1 C.D. BOVEDANA 1

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 PONFERRADINA 1

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 5 RIBEIRA F.S. 3

LEIS PONTEVEDRA F.S. 8 C.D. INTERSALA ZAMORA 1

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. 6 CISTIERNA F.S. 0

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

LAGUNA F.S. VIRGEN DEL VILLAR 1 RIVER ZAMORA F.S. 6

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

C.D. INTER SALA MEINS 7 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

CAJA RURAL C.B. ZAMORA 94 ODILO F.C. CARTAGENA 83

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

ZAMARAT 69 C.B. PATERNA 74

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

BM CAJA RURAL ZAMORA 27 B.M. RECOLETAS ARROYO 19

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