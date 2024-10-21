Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (19-20 octubre 2024)
Triunfos vitales de Zamora CF y CB Zamora en una jornada muy positiva
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
BARACALDO C.F 0 ZAMORA C.F. 3
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 1 C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 1 ZAMORA C.F. “B” 1
MORALEJA C.F. 0 LA CISTÉRNIGA C.F. 1
C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE 1 C.D BENAVENTE 1
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. 1 C.D. NUMANCIA DE SORIA 7
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE 1 C.D. LAGUNA 4
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SANTA MARTA DE TORMES 0 ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
VICTORIA C.F. 1 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 PONFERRADINA 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 5 RIBEIRA F.S. 3
LEIS PONTEVEDRA F.S. 8 C.D. INTERSALA ZAMORA 1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. 6 CISTIERNA F.S. 0
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)
LAGUNA F.S. VIRGEN DEL VILLAR 1 RIVER ZAMORA F.S. 6
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)
C.D. INTER SALA MEINS 7 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 94 ODILO F.C. CARTAGENA 83
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
ZAMARAT 69 C.B. PATERNA 74
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
BM CAJA RURAL ZAMORA 27 B.M. RECOLETAS ARROYO 19