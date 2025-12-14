¿Qué es el Ramo Leonés y por qué vuelve a llenar de tradición la Navidad zamorana?

Zamora recupera este año una de sus tradiciones más queridas y, a la vez, más amenazadas por el paso del tiempo: el Ramo Leonés de Navidad. La ciudad se sumerge desde estos días en una celebración que mezcla historia, identidad y arte popular, con la instalación de 16 Ramos en comercios zamoranos, el doble que el año pasado, y la creación de un Ramo Monumental de siete metros en la plaza de Zorrilla. Esta pieza central, elaborada por la Asociación Belenista La Morana, sigue la tradicional estética de Carbajales de Alba y está inspirada en una recreación del antropólogo Francisco Rodríguez Pascual, devolviendo así a Zamora una imagen icónica de su Navidad más profunda.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, presentó esta semana la Ruta de Ramos, un recorrido navideño que permitirá a vecinos y visitantes descubrir ejemplares tradicionales de distintas zonas de la provincia y del norte de León, con variaciones que abarcan desde modelos sencillos hasta otros de gran complejidad y ornamentación. Ramos procedentes de los valles de Benavente, Tábara, Robledo de Sanabria o Carbajales de Alba formarán parte de una ruta que une patrimonio cultural y comercio local, reforzando la identidad navideña de Zamora y su actividad económica.

Una tradición casi perdida que vuelve a tomar las calles

Uno de los momentos más esperados será el gran desfile del sábado 20 de diciembre, una celebración abierta que partirá desde La Marina a las 18:30 horas hasta la plaza de Viriato, y en la que se espera la participación de unas 400 personas ataviadas con trajes típicos. En caso de lluvia, está previsto trasladar el acto al Salón de Actos del Seminario, para garantizar que esta muestra de folklore pueda celebrarse sin interrupciones. A esta actividad se suman los talleres infantiles y juveniles que buscan transmitir la tradición a las nuevas generaciones, asegurando que el Ramo no se convierta en un mero símbolo festivo, sino en un elemento vivo de la cultura popular.

El presidente de la Asociación Belenista La Morana, Francisco Iglesias, destacó durante la presentación la importancia antropológica de esta tradición, subrayando que se ha investigado junto a expertos de León y Salamanca para evitar que su recuperación se limite al “postureo”. Iglesias explicó que el Ramo Leonés es una tradición de origen prerromano, adaptada posteriormente por el cristianismo para celebrar la Navidad mediante ofrendas de velas, cintas, lazos, panes, frutas y dulces. Un ritual simbólico que, gracias a esta iniciativa, vuelve a tener presencia en la Navidad zamorana.

El año pasado se celebraron tres conferencias sobre el Ramo que resultaron un éxito de público. Este año, la ciudad da un paso más con una ruta ampliada, un monumental adorno navideño y un desfile masivo que pretende consolidar esta tradición como un elemento imprescindible de las Navidades de Zamora. Con ello, la ciudad no solo mira a su pasado, sino que encara el futuro recuperando una de las joyas de su identidad cultural.