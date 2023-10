Muere un ciervo en Vegalatrave afectado por la Enfermedad Hemorrágica

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica sigue poniendo en jaque al campo español, y en concreto al campo zamorano. Semana a semana los números de cabezas de ganado afectadas aumentan, y el número de vacas muertas por esta enfermedad en la provincia de Zamora se aproxima a las seiscientas, lo que supone casi un uno y medio por ciento del censo estudiado.

Pero en los últimos días se confirmaba que la enfermedad no solamente afecta al ganado bovino, sino que también está afectando a la fauna silvestre. A principios de esta semana, la Junta oficializaba dos casos positivos en ciervos, y el miércoles se producía el tercero en Vegalatrave.

Un pequeño ciervo se acercaba a esta localidad zamorana y los vecinos se percataron de que tenía un comportamiento extraño. Ante las sospechas, dieron aviso a Medio Ambiente y los veterinarios confirmaron que tenía la EHE. El alcalde de la localidad, Benjamín Rey, confirmaba a COPE Zamora en las últimas horas que finalmente el ciervo acababa muriendo a última hora de la tarde quizás “fruto del estrés”, aunque reconocía que estaba “bastante afectado” por los síntomas de la enfermedad.

Una vez que se confirmaba su muerte y se convertía en el tercer ciervo del que se tiene constancia que haya contraído la enfermedad, el primer edil de Vegalatrave reconoce que tiene que ser una obsesión el hecho de que la enfermedad no siga propagándose. “Cuando vino el ciervo al pueblo teníamos mucha incertidumbre por miedo a que la enfermedad afectase a las explotaciones que hay aquí. Medio Ambiente y los veterinarios no nos daban soluciones sobre qué hacer con él, aunque finalmente los veterinarios vinieron y realizaron las pruebas pertinentes. Hay vecinos aquí con explotaciones ganaderas tanto de ovino como de vacuno y no queremos que la enfermedad se siga expandiendo”, explicaba a COPE Zamora, asegurando además que una de las explotaciones ya acumula cinco positivos en vacas.