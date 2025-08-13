Los incendios más devastadores del verano continúan causando estragos en Zamora: "De repente estábamos rodeados por el fuego"

La provincia de Zamora vive una auténtica pesadilla debido a los graves incendios forestales que siguen arrasando el territorio. El impacto humano ya es trágico: una persona ha fallecido y varios heridos se encuentran en estado crítico, mientras cientos de personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares ante el avance implacable del fuego.

En las últimas horas, se ha confirmado que cuatro personas heridas en Abejera permanecen ingresadas en el Hospital Río Hortega de Valladolid con quemaduras que oscilan entre el 15% y el 50% de sus cuerpos. Su estado es crítico. A esto se suma otro herido, también en Abejera, ingresado en la UVI de Zamora en estado grave, pendiente de traslado a una unidad especializada en quemados.

La víctima mortal es un joven de 35 años, voluntario que perdió la vida mientras colaboraba en las labores de extinción del incendio en Molezuelas de la Carballeda, ya en territorio leonés.

Por otro lado, ocho personas más han sido atendidas con heridas leves, entre ellas un varón de 27 años en el PAC de Carballeda y siete pacientes en el Centro de Salud de Tábara.

Desalojos masivos y miedo entre los vecinos

El incendio de Puercas ha forzado la evacuación de casi 1.100 personas en localidades como Ferreruela, Losacio, Abejera, Valer, Riofrío, Sarracín y Bercianos de Aliste. Muchos de ellos han sido realojados temporalmente en Alcañices y Tábara, mientras los equipos de emergencia siguen luchando contra las llamas, especialmente en Sarracín y Bercianos, donde el viento y el terreno dificultan las tareas.

El testimonio de Maitane, vecina de Abejera, refleja el drama vivido: “Nos vimos rodeados por las llamas y tuvimos que evacuar el pueblo a toda prisa”, relata. El sentimiento compartido es de miedo, angustia e incertidumbre.

Molezuelas de la Carballeda: otro frente activo y preocupante

Otro incendio activo y especialmente peligroso afecta a la zona de Molezuelas de la Carballeda, donde ya han sido desalojadas más de 600 personas. Las localidades afectadas incluyen Congosta, Alcubilla de Nogales, Villageriz y San Pedro de la Viña. En Ayoó de Vidriales se mantiene el confinamiento preventivo, mientras se han habilitado realojos en Camarzana de Tera.

El alcalde de Molezuelas, Alexandre Satue, ha descrito un paisaje desolador en el lugar donde comenzó todo. El operativo trabaja con intensidad en Carrecedo, Fuenteencalada y Alcubilla de Nogales. Se estima que ya han sido arrasadas unas 20.000 hectáreas entre ambos incendios, aunque aún no hay datos oficiales confirmados.

Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado un plan integral de ayudas económicas para personas y empresas afectadas. El plan incluye también medidas para la recuperación de infraestructuras, apoyo al sector agrícola y ganadero, protección del patrimonio cultural y un programa de reforestación. La declaración de zona catastrófica para Zamora se aprobará oficialmente este jueves. Una crisis que no da tregua

La situación sigue empeorando y las previsiones meteorológicas no son favorables para las próximas horas. Estos incendios ya se han convertido en los más devastadores del verano en España, y la esperanza está puesta en que puedan ser controlados lo antes posible para evitar más pérdidas humanas y naturales.