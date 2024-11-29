La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (30 noviembre 2024)
Viajes para Zamora CF y CB Zamora en un fin de semana clave para ambos
Zamora - Publicado el - Actualizado
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
R.C. CELTA FORTUNA-ZAMORA C.F. (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO -PALENCIA C.F. (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BEJAR INDUSTRIAL-ZAMORA C.F. “B” (Domingo 16.00 horas)
LA BAÑEZA F.C-C.D. BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)
MORALEJA C.F. -C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
REAL VALLADOLID “B”-ZAMORA C.F. (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. HERGAR HELMÁNTICA-C.D. BENAVENTE (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
REAL ÁVILA C.F.-ZAMORA C.F. (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. BOVEDANA -C.D. PARQUESOL (Domingo 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -BURGOS C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S -I.E.S. CORUXO F.S. (Sábado 19.00 horas)
ADAMO XOVE F.S-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. -VALLADOLID SPORT SALA (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)
ATLÉTICO VALLADOLID-RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)
C.D.VIVEROS ZARZUELA DEL PINAR F.S- CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Sábado 18.00 h)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
HLA ALICANTE-CAJA RURAL CB ZAMORA (Domingo 17.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
ZAMARAT -BARÇA C.B. (Sábado 19.30 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
UNIÓN FINANCIERA OVIEDO-B.M CAJA RURAL ZAMORA (Sábado 18.30 horas)