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La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (30 noviembre 2024)

Viajes para Zamora CF y CB Zamora en un fin de semana clave para ambos

Jugadores del Zamora CF celebran un gol

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Jugadores del Zamora CF celebran un gol

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

R.C. CELTA FORTUNA-ZAMORA C.F. (Domingo 17.30 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO -PALENCIA C.F. (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BEJAR INDUSTRIAL-ZAMORA C.F. “B” (Domingo 16.00 horas)

LA BAÑEZA F.C-C.D. BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)

MORALEJA C.F. -C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

REAL VALLADOLID “B”-ZAMORA C.F. (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. HERGAR HELMÁNTICA-C.D. BENAVENTE (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

REAL ÁVILA C.F.-ZAMORA C.F. (Domingo 13.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA -C.D. PARQUESOL (Domingo 16.00 horas)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -BURGOS C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S -I.E.S. CORUXO F.S. (Sábado 19.00 horas)

ADAMO XOVE F.S-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. -VALLADOLID SPORT SALA (Domingo 12.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

ATLÉTICO VALLADOLID-RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

C.D.VIVEROS ZARZUELA DEL PINAR F.S- CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Sábado 18.00 h)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

HLA ALICANTE-CAJA RURAL CB ZAMORA (Domingo 17.00 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

ZAMARAT -BARÇA C.B. (Sábado 19.30 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

UNIÓN FINANCIERA OVIEDO-B.M CAJA RURAL ZAMORA (Sábado 18.30 horas)

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