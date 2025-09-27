La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (27-28 septiembre 2025)
El Zamora CF recibe al Mérida en la quinta jornada del campeonato
Zamora - Publicado el
1 min lectura
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F.-AD MERIDA (Domingo 16.00 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO MANSILLÉS-C.D. VILLARALBO (Sábado 17..30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. NONAME-S.D. PONFERRADINA “B” (Sábado 16.00 horas)
MORALEJA C.F-C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA (Sábado 17.00 horas)
C.D.F.CUBILLOS-ZAMORA C.F. “B”(Domingo 17.00 horas)
C.D. LAGUNA-C.D. BENAVENTE- (Domingo 16.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
U.D. SAN LORENZO C.D.-ZAMORA C.F. (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
SALAMANCA C.F. “B”-ZAMORA C.F. (Sábado 13.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. LINKO-C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA (Sábado 16.00 horas)
REAL ÁVILA C.F-ZAMORA C.F. (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. PONFERRADA FÚTBOL-C.D. BOVEDANA (Sábado17.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. COLEGIOS DIOCESANOS-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 16.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S.-CONCELLO DE BEGONTE F.S. (Sábado 19.00 horas)
NOIA-RIVER ZAMORA F.S. (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. UNIÓN ARROYO 4 RIVER ZAMORA F.S. “B” 4
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO -C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
GRUPO ALEGA CANTABRIA-CAJA RURAL C.B. ZAMORA (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
C.B. CASTELLÓN-ZAMARAT (Sábado 19.30 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
SAFA- MADRID- B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA (Sábado 18.00 horas)