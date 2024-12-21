La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (21-22 diciembre 2024)
Todas las citas deportivas de los principales equipos de la provincia
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. -C.D. ARENTEIRO (Domingo 19.30 horas)
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO BEMBIBRE-C.D. VILLARALBO (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
MORALEJA C.F. -C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA (Sábado 16.00 horas)
C.D. BEJAR INDUSTRIAL-C.D.BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)
C.D. ONZONILLA-ZAMORA C.F. “B” (Sábado 15.45 horas)
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. -Cy D. LEONESA (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE-C y D. LEONESA “B” (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F.-BURGOS C.F. (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
ATLÉTICO DE LAGUNA LINCE-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
O ESTEO F.S. -CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S (Sábado 18.00 horas)
C.D. INTERSALA ZAMORA-C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATÓLICO (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. -F.S. SALAMANCA “B” (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S.-C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Sábado 16.45 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)
C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B”- CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Viernes 22 .00 h.)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
GRUPO ALEGRA CANTABRIA-CAJA RURAL CB ZAMORA (Sábado 20.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
UNICAJA S.D.-ZAMARAT (Sábado 17.30 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M CAJA RURAL ZAMORA -B.M. LA ROBLA (Sábado 19.30 horas)