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La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (21-22 diciembre 2024)

Todas las citas deportivas de los principales equipos de la provincia

Sergio Nieto, jugador del Zamora, en un duelo liguero.

ZCF

Sergio Nieto, jugador del Zamora, en un duelo liguero.

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. -C.D. ARENTEIRO (Domingo 19.30 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

ATLÉTICO BEMBIBRE-C.D. VILLARALBO (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

MORALEJA C.F. -C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA (Sábado 16.00 horas)

C.D. BEJAR INDUSTRIAL-C.D.BENAVENTE (Domingo 16.00 horas)

C.D. ONZONILLA-ZAMORA C.F. “B” (Sábado 15.45 horas)

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F. -Cy D. LEONESA (Sábado 16.00 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE-C y D. LEONESA “B” (Sábado 18.00 horas)

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F.-BURGOS C.F. (Domingo 12.30 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

ATLÉTICO DE LAGUNA LINCE-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

O ESTEO F.S. -CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S (Sábado 18.00 horas)

C.D. INTERSALA ZAMORA-C.D. JUVENTUD DEL CIRCULO CATÓLICO (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. -F.S. SALAMANCA “B” (Domingo 13.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S.-C.D. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Sábado 16.45 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

C.D. UNIÓN ARROYO RECOLETAS “B”- CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO (Viernes 22 .00 h.)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

GRUPO ALEGRA CANTABRIA-CAJA RURAL CB ZAMORA (Sábado 20.30 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

UNICAJA S.D.-ZAMARAT (Sábado 17.30 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M CAJA RURAL ZAMORA -B.M. LA ROBLA (Sábado 19.30 horas)

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