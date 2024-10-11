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La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (12-13 octubre 2024)

El Zamora CF recibe al Andorra este sábado a las 15.30 horas en el Ruta de la Plata

Kike Márquez, del Zamora CF, controla el balón en un partido

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Kike Márquez, del Zamora CF, controla el balón en un partido

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F.-F.C. ANDORRA (Sábado 15.30 horas)

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. LAGUNA-C.D. VILLARALBO (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ZAMORA C.F. “B” -BETIS C.F. (Domingo 12.30 horas)

C.D. BEJAR INDUSTRIAL-MORALEJA C.F. (Domingo 16.45 horas)

C.D BENAVENTE -GIMNÁSTICA MEDINENSE (Sábado 17.30 horas)

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

C.D. PARQUESOL-ZAMORA C.F. (Sábado 15.45 horas)

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

BETIS C.F.-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F.-SALAMANCA C.F (Sábado 19.30 horas)

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA -R.C. CELTA DE VIGO (Sábado 16.30 horas)

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. SAN PIO X-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 16.00 horas)

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

XOVE F.S.-CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S (Viernes 21.30 horas)

C.D. INTERSALA ZAMORA -GUARDO F.S. (Sábado 17.00 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. TRES COLUMNAS-RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 18.30 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S.-F.S. SALAMANCA (Sábado 20.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO-C.D. AMISTAD 89 (Sábado 18.00 horas)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

AMICS CASTELLÓ-CAJA RURAL C.B. ZAMORA (Viernes 20.45 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

HORTA BARCELONA-ZAMARAT (Domingo 12.45 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

CIUDAD DE SANTANDER-BM CAJA RURAL ZAMORA (Domingo 12.30 horas)

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