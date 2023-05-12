La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (13 y 14 de mayo de 2023)

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F. -PALENCIA CRISTO ATLÉTICO (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. VILLA DE SIMANCAS-C.D. BENAVENTE (Sábado 17.30 horas)
C.D. VILLARALBO -LA CISTÉRNIGA C.F. (Sábado 18.00 horas)
C.D. RIBERT-ZAMORA C.F”B”(Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. -C.D. PARQUESOL (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D. SAN JOSÉ OBRERO-C.D. PARQUESOL “B” (Sábado 18.15 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA -C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID (Sábado 16.30 horas)
ATLÉTICO PINILLA-U.D. SAN LORENZO (Sábado 12.30 horas)
C.D. LINKO-ZAMORA C.F. (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
Cy D. LEONESA “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 13.15 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -C.D. BOVEDANA (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
CAJA RURAL ATLÉTICO BTE -PEÑISCOLA F.S. (Sábado 19.00 horas)
TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA
F.S. SALAMANCA “B”-RIVER ZAMORA F.S.(Domingo 16.00 horas)
C.D.INTERSALA ZAMORA -C.D. TRES COLUMNAS (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO (FASE POR LA PERMANENCIA)
HANDBOL SANTQUIRZE-B.M. ZAMORA (Domingo 12.15 horas)