Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (27-28 septiembre 2025)
Contundente victoria del Zamora CF ante el Mérida (3-0) que le permite meterse en los puestos de play off de ascenso a Segunda División
Zamora - Publicado el
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 3 AD MERIDA 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO MANSILLÉS 1 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. NONAME 0 S.D. PONFERRADINA “B” 3
MORALEJA C.F 1 C.D. SARIEGOS DEL BERNESGA 1
C.D.F.CUBILLOS 0 ZAMORA C.F. “B” 0
C.D. LAGUNA 0 C.D. BENAVENTE 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
U.D. SAN LORENZO C.D. 1 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
SALAMANCA C.F. “B” 3 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. LINKO 1 C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 2
REAL ÁVILA C.F 1 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. PONFERRADA FÚTBOL 2 C.D. BOVEDANA 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. COLEGIOS DIOCESANOS 1 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 4 CONCELLO DE BEGONTE F.S. 2
NOIA 4 RIVER ZAMORA F.S. 1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. UNIÓN ARROYO 4 RIVER ZAMORA F.S. “B” 4
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 6 C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN 2
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
GRUPO ALEGA CANTABRIA 72 CAJA RURAL C.B. ZAMORA 96
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
C.B. CASTELLÓN 56 ZAMARAT 68
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
SAFA- MADRID 26 B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 30