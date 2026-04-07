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12:30H | 07 ABRIL 2026 | HERRERA EN COPE EN VALLADOLID

Hablamos con el agricultor Ventura González, sobre el paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno para compensar el coste de la factura de la luz o el combustible por el impacto de la guerra en Irán.

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Ramón Morales

Valladolid - Publicado el

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