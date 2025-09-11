La Vuelta en Valladolid se cierra con dos detenidos y 15 identificados, entre ellos el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández

Valladolid ha amanecido este jueves blindada para garantizar el paso seguro de La Vuelta ciclista. Con un recorte de 15 kilómetros, los organizadores han tratado de minimizar riesgos ante las amenazas de boicot de la competición por parte de activistas por Palestina. Las redes sociales han servido de caldo de cultivo estas últimas horas. De hecho, ésta en la razón por la que la contrarreloj ha contado con un amplio dispositivo policial dotado con más de 1.000 agentes con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

El balance de La Vuelta ha dejado dos detenidos, por irrumpir en el recorrido de crono a su paso por la Plaza de la Universidad, así como un total de 15 identificados, entre ellos, el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, quien no sólo ha utilizado su cuenta de X, sino también el parlamento autonómico donde es portavoz, para alentar al sabotaje de la contrarreloj en defensa de Palestina. Fernández ha sido identificado en la zona de Huerta del Rey donde había acudido para concentrarse, ataviado con los colores de la bandera palestina.

Plaza de la Universidad

La fachada de la Universidad de Derecho ha sido uno de los puntos más calientes del recorrido. En ese espacio se ha concentrado el mayor número de activistas que al grito de: “No es una guerra” y entre fuertes pitadas, han agitado el ambiente al paso de los ciclistas.

Grandes banderas de Palestinas ha inundado este tramo del recorrido a pocos minutos de la salida de la crono. En la zona hemos podido ver a un buen número de efectivos de la Policía Nacional que custodiaban el paso de los ciclistas a uno y otro lado del vallado. Un punto que finalmente ha tenido que ser reforzado con la Unidad de Intervención Policial después de que varios activistas irrumpieran en el recorrido. Según ha podido constatar COPE, el orden pudo ser restablecido en poco tiempo.

El líder de Podemos, identificado

Durante días, el secretario de organización de Podemos y portavoz de la formación morada en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha alentado a boicotear la prueba deportiva. Ha utilizado su perfil en X, pero también su escaño en el parlamento autonómico y los propios pasillos para defender al estado de Palestina. Llegó a decir que quien no lo hiciera es "cómplice”.

“Hoy la policía me ha pedido identificación simplemente por ir con una bandera y una camiseta de Palestina. Lo que faltaba ya es criminalizar las protestas pro Palestina”, ha aseverado en redes sociales.

Denuncia de Vox ante la Fiscalía

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha presentado una denuncia penal ante Fiscalía contra el secretario de organización de Podemos, “por la comisión de un presunto delito de odio tipificado en el Código Penal”, por hacer una llamada a boicotear “el normal desarrollo de la etapa, invitando a impedir su celebración y bloquear su recorrido”.

La formación de Abascal en Castilla y León considera que con estas declaraciones, Fernández está “llamando a la animadversión contra un colectivo por su origen nacional y étnico y, además, atenta contra la libertad de empresa y los derechos de los ciclistas en tanto que trabajadores”.