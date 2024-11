Una víctima de violencia de género de Valladolid tras denunciar malos tratos: “No le di lugar”

Una mujer muerta por violencia de género cada ocho días. Es el trágico ritmo que ha dejado esta lacra social este 2024, según se desprende del Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Sólo el 25% había denunciado antes. El lugar más frecuente donde se producen las agresiones, es su propia casa. Maríangeles es vallisoletana, soportó malos tratos durante 39 años, hace seis que dio el paso y se atrevió a denunciar. Vivía atemorizada. Recuerda que llegó de casa de su hija y comenzaron los insultos. Ahí se plantó “No le di lugar. Ni a que me abofeteaba y llamé a la policía”. “No podía más, cada vez iba a peor”, ha recordado.

Mariángeles se casó muy joven y no trabajaba. Su marido, mayor que ella, era quien trabajaba. “Tenía un poder sobre mi y en aquella época no se hablaba abiertamente y tampoco te escuchaba”, ha lamentado.

Pasó por un cáncer y decidió dar el paso. Sus hijos ya eran mayores. “Mis hijos no conocían el grado de violencia que ejercía. Fue una sorpresa para ellos. Sabían que discutíamos, pero que me pegara, mis hijos no estaban enterados”, recuerda en Herrera en COPE.

“Nos vemos abandonadas”

“No lo tenemos fácil”, ha lamentado Mariángeles. Con la denuncia, su marido fue detenido, pero puesto en libertad. Aunque ella permaneció en la vivienda familiar por no tener recursos, ahora, seis años después de la denuncia, le reclama la vivienda. “Tanto que se habla de ayudas. No hay nada. Nos vemos abandonadas. No te mata tu pareja, pero sí la sociedad o las administraciones. Nos vemos abandonadas”.

Ha explicado que vive con miedo. “Aunque ponen orden de alejamiento, él está libre y por la calle. No tenemos protección. Te dicen que llames, pero tengo que llamar. No hay escolta. Sabes que tienes que llamar y luego aparecen. Entre medias pueden pasar muchas cosas”.

Trágica estadística en Castilla y León

Dos mujeres han muerto a manos de sus parejas en lo que va de 2024 en Castilla y León, Mónica, de 49 años, asesinada por su pareja el 12 de agosto en Valladolid, y Mainca, de 33 años, que recibió una paliza por parte de su pareja en Arroyo de Cuéllar, Segovia, el pasado 13 de octubre. Murió días después. Tenía una hija. Con estos datos, son 65 las víctimas mortales por violencia machista en Castilla y León desde que se inició el registro en el 2003 y hasta este 23 de noviembre.

Las víctimas de violencia de género han crecido un 14 por ciento en 2023. La comunidad continúa registrando la tasa más baja de España.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. No deja rastro en la factura, pero debe borrarse del terminal .

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.