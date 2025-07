Valladolid estrena Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber antes de circular por la zona restringida

Desde hoy entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Ayuntamiento de Valladolid junto a la Dirección General de Tráfico comenzará a imponer multas de 200 euros de manera efectiva a partir del día de hoy. Los vehículos afectados son los matriculados antes de 2006 con motor diésel y antes de 2001 con gasolina.

Pueden acceder por la ZBE sin registro previo ni validación bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal, los vehículos con distintivo ambiental “0 EMISIONES” o “ECO”, los que tengan distintivo ambiental B hasta el 31 de diciembre de 2027 o C hasta el 31 de diciembre de 2029, los de uso compartido y multiusuario siempre que estén inscritos en el Registro de Vehículos del servicio con el distintivo ambiental correspondiente y los perteneciente a los servicios públicos esenciales. “Tengo dos coches, uno que tiene lo de las bajas emisiones y no tengo problema pero le utilizo menos por esta zona y con el viejo ya no puedo entrar” nos contaba un conductor habitual de la zona en COPE.

Primeros coches circulando por la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid

Muchos usuario coinciden en que la comunicación no ha sido suficiente por parte del Ayuntamiento, “Se han comunicado mal, yo me he informado por la radio, por la COPE” “Me acabo de enterar ahora, sé que iba a existir pero no sabía que día” “Si te digo la verdad, no me sé la zona concreta, no sé los límites concretos”

Las exenciones para circular por la zona restringida

En cuanto a las exenciones, independientemente de su distintivo ambiental, están los vehículos de empadronados dentro del área restringida, los de sustitución que utilicen esas personas, los acogidos al sistema de Carga y Descarga, los de empresas que prestan servicios de entrega o recogida de suministros en la ZBE, los que se acrediten como usuarios de plazas de garaje en propiedad o alquiler, ya sean particulares o abiertos al público (parkings), los de empresas de mudanza no acogidas al Acuerdo Fiscal de Colaboración, los de personas con movilidad reducida, los de matrícula diplomática o especial, los de familias con ingresos anuales inferiores a 1.3 veces IPREM y los de familias numerosas de categoría especial. Asimismo, se recogen exenciones temporales por motivos específicos (obras, eventos, mudanzas, etc.), embarazadas y padres de niños que cursen estudios en colegios situados en la zona restringida. Por el momento el Ayuntamiento de Valladolid ha tramitado más de 3.000 peticiones de exención.

La zona acotada en el centro de la ciudad

La Plaza Mayor, Plaza de España, Plaza de Poniente, la zona de Moreras o la zona norte de Campo grande son algunas de las muchas que se encuentran dentro de esa zona establecida de 1,1 kilómetros cuadrados. Para velar por su cumplimiento, el ayuntamiento y la DGT han puesto en marcha un dispositivo de 49 cámaras repartida por todo el perímetro. La vías que determinan el perímetro de la ZBE son el paseo de Isabel la Católica, San Quirce, Cardenal Torquemada, Rondilla de Santa Teresa, Godomar, Chancillería, Avenida Ramón y Cajal, calle Colón, Cardenal Mendoza, Alonso Pesquera, Acibelas, Cadena, Vega, Plaza de España, calle Miguel Íscar, María de Molina y Doctrinos.