Roba de forma violenta las joyas de una mujer de 74 años y se traga una de las cadenas de oro

Aprovechó que entraba en el portal de su casa. La siguió y accedió al interior y en ese momento la agarró con fuerza del cuello para hacerse con las joyas que llevaba. Es la pesadilla que vivió una mujer de 74 años el pasado sábado 6 de septiembre en Valladolid.

Fueron los gritos de la víctima los que alertaron a los vecinos que lograron retener al presunto autor del robo mientras la mujer se encontraba en un claro estado de nerviosismo.

Durante el forcejeo, las joyas quedaron esparcidas por el suelo. Uno de los testigos logró extraer una de las cadenas de la boca del agresor, mientras que la otra fue presuntamente ingerida. Los agentes localizaron en el lugar una cadena fracturada con colgante, un reloj y dos pendientes de oro, que fueron recogidos en calidad de depósito judicial.

Se traga una de las cadenas robadas

Aunque uno de los vecinos pudo extraer una de las joyas de la boca del presunto ladrón, la otra pudo ser ingerida. De hecho, el detenido fue conducido al Centro de Salud Pilarica para ser examinado por la posible ingestión de la cadena. En el exterior del centro, comenzó a provocarse el vómito, y logró expulsar la cadena de oro. Los agentes lograron recuperarla.

La mujer fue trasladada al Hospital Clínico de Valladolid debido a lesiones en una pierna y dolores en cuello y espalda.

El varón fue detenido por los agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con violencia. Una vez fue puesto a disposición de judicial, se determinó su “inmediato” ingreso en prisión.