La queja de una madre de familia numerosa: “Parece que nos regalan algo”

El gobierno ha dado luz verde a varias medidas que persiguen mejorar la conciliación familiar y laboral. Habrá una semana más de baja maternal y parental, hasta las 17, para los padres trabajadores y dos semanas remuneradas del permiso parental para cuidar a hijos menores de ocho años. El número de excedencias ha crecido casi un cuatro por ciento, hasta las 1.149 en nuestra comunidad y hasta el mes de junio se han tramitado más de 9.500 prestaciones por nacimiento en Castilla y León. Conciliar la vida laboral y familiar es un reto y por eso hay muchas dudas sobre estos nuevos permisos. ¿Quién se beneficia? En principio cualquier persona dada de alta en la Seguridad Social cuyo hijo nazca o sea adoptado desde esa fecha. Además, la retribución de dos semanas del permiso parental se reconoce con carácter retroactivo para menores nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. Esto no ha caído bien en familias con menores de ocho años que no pueden beneficiarse de la medida. Es el caso de una madre vallisoletana. Ella tiene tres hijos de menos de ocho años, pero sólo se beneficiará por el más pequeño de 7 meses. Algo que no entiende pero sobre todo, le enfada. Cualquier medida que ayude a la conciliación es bienvenida, pero no de esta manera: “al final siempre es lo mismo, parece que nos regalan algo y nunca nos acaban regalando nada. Si consideran que los niños no pueden estar solos hasta los 8 años edad, que a priori a mí me parece insuficiente, y al final te quitan esa posibilidad”

Y es que los nuevos permisos han generado dudas y críticas: “ahora por lo que leo también estas dos semanas hay que avisarlas con 15 días de antelación a la empresa, al final estamos encubriendo y alargando una baja paternal que en vez de 17 serán 19, pero en mi caso que ya he terminado esa baja pues tendré que cogerla durante el resto de los años y a ver cómo se gestiona esto”

Muchas familias en Castilla y León han optado por pedir el permiso parental desde que se hizo posible, aunque no estuviese remunerado. Es el caso de Pablo Pastor. Su hijo cumplió el pasado mes de noviembre los ocho años. Pidió el permiso de cuatro semanas no retribuidas el mes de septiembre y su mujer hizo lo mismo, tres semanas antes del cumpleaños del pequeño. “En mi caso cogí este permiso de cuatro semanas en el mes de septiembre porque nos venía muy bien para el inicio de colegios para conciliar mejor la vida familiar y bueno pues no nos arrepentimos”. Sin embargo también existen familias que no lo han podido solicitar porque económicamente no se lo han podido permitir. “ Nos parece injusto que mucha gente no lo pudiera hacer porque no tenía el dinero suficiente para poder hacerlo y que ahora se está pagando y nosotros pues no nos hemos beneficiado”.

CSIF EXIGE QUE SE CUMPLA LA LEY

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar CSIF EXIGE QUE SE CUMPLA LA LEY

Las críticas por estas medidas están llegando desde varios sectores. De hecho, la justicia ha multado a España por no haber traspuesto a tiempo la directiva Europea sobre conciliación. Y es que Europa exigía al gobierno español que, desde agosto de 2024, fueran retribuidas las ocho semanas que las familias podían disfrutar hasta que sus hijos cumplieran los 8 años con el fin de poder afrontar la conciliación laboral y familiar. Por eso CSIF exige al Gobierno un permiso parental retribuido de 8 semanas, conforme a la directiva europea y la justicia española. Nos lo contaba en COPE, María José San Román, presidenta de CSIF en Valladolid, cree que son insuficientes, y creadoras de desigualdad “ por generar ellos mismos esa desigualdad entre unos niños y otros que vayan a nacer en determinadas fechas y por el tema de la remuneración de las ocho semanas no está o sea el avance que han querido hacer ha sido incompleto y un poquito chapucero”

Recuerdan que los tribunales ya han reconocido las 8 semanas en varias sentencias firmes. En el caso concreto de Castilla y León, en Valladolid la Junta se ha visto obligada a pagar el permiso parental con el salario completo a un funcionario que disfrutó del permiso parental de ocho semanas para cuidar de un menor. Esta no es la única vez que los tribunales ya han reconocido las 8 semanas en varias sentencias firmes. María José San Román, instaba a las partes implicadas a hacer las cosas bien desde el principio. “ si la justicia española está yendo por un camino si las normas europeas van por ese camino por el que va a la justicia española, por qué el gobierno no se adapta ya de una vez y nos dejamos de andar con juicios, nos dejamos de andar con procesos jurídicos y así ni las administraciones, ni las empresas, ni los trabajadores nos tenemos que complicar tanto y hacemos las cosas bien desde el primer momento”.