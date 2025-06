Todo preparado en Valladolid para la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones a partir de este martes

Todo preparado en la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid para su entrada en vigor a partir de este martes 1 de julio. Desplegada toda una red de cámaras por la zona que quedará restringida. 32 cámaras para controlar 27 calles del centro que leerán las matrículas e identificarán a los vehículos sin etiqueta, es decir, si es gasolina y lo has comprado antes de 2001, o si es diésel comprado antes de 2006. Serán los únicos que reciban sanción si acceden.

Desplegada toda una red de cámaras por la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid

¿Cómo sabremos si estamos accediendo? Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Movilidad, ha explicado en COPE que hay más de 42 señales colocadas que avisan a los conductores. “Son señales direccionales las que te marcan cuál es el acceso si no quieres acceder y hacia donde tienes que desviarte y luego señales que te marcan claramente que estás accediendo a la Zona de Bajas Emisiones. Es una señal con un vehículo figura como una especie de elementos contaminantes, un círculo de prohibido. Esas señales está en todas las calles de acceso a la zona de bajas emisiones”, explicaba Alberca en COPE.

¿Qué vehículos puede acceder?

Si accedes con tu vehículo sin etiqueta al kilómetro cuadrado que delimita la zona de bajas emisiones a partir de este martes podrás ser sancionado con hasta 200 euros de multa.

A partir del 1 de julio, Valladolid activará su Zona de Bajas Emisiones (ZBE).



Se restringe el acceso al centro a vehículos sin etiqueta DGT.



En 2028, se ampliará a los vehículos con etiqueta B.



https://t.co/U8OxLBE1Aj

El concejal de Movilidad recuerda que el resto de vehículos si tienen permitido el acceso. “En el momento en que alguien se da cuenta que su vehículo es un vehículo con etiqueta B, con etiqueta C, con etiqueta cero, con etiqueta eco, pues desaparecen las dudas porque sabe que que no va a ser sancionado que puede entrar y salir. No va a tener ningún problema va a poder circular".

Para saber si tu vehículo es uno de los afectados, puedes c consultarlo introduciendo la matrícula en la página de la DGT.

Todas las excepciones

Se permite el acceso a la ZBE a los siguientes vehículos:

a) Los vehículos de categoría “vehículos más contaminantes”, “B” y “C”, no contemplados en las siguientes letras del artículo.

b) Los vehículos de los que dispongan las personas físicas o jurídicas, empadronadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, “renting”, “leasing”, retribución en especie o como vehículo de sustitución.

c) Los vehículos acreditados que presten servicios de urgencias en la vía pública sobre suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones y de sus contratistas que realicen obras en la vía pública.

A partir de mañana 1 de julio, #Valladolid activará su Zona de Bajas Emisiones con sanciones.



Se restringe el acceso al centro a vehículos sin etiqueta DGT.



En este enlace puedes consultar la situación de tu matrícula



https://t.co/geiav9i9zc

d) Los vehículos de auto TAXI.

e) Los vehículos de transporte público colectivo, los autobuses turísticos que den servicio a las líneas que circulan por el interior de Valladolid que cuenten con la autorización municipal, los autobuses que den servicio a los establecimientos o instituciones de la ZBE y los vehículos que den asistencia a los mismos.

f) La carga y descarga, en los términos establecidos en el Reglamento Municipal de Tráfico.

g) Los vehículos de empresas, sean estas personas físicas o jurídicas, siempre que dichos vehículos sean necesarios para prestar sus servicios o para la entrega o recogida de suministros.

h) Los vehículos que indiquen quienes ostenten la propiedad de plazas de garajes o en alquiler, ya sean particulares o abiertos al público, situadas en el interior de la ZBE, con destino a la plaza de garaje en el interior de la ZBE.

i) Vehículos de mudanzas, servicios funerarios y vehículos destinados al transporte de fondos y gestión del efectivo, para atender servicios dentro de la ZBE.

j) Grúas de rescate de vehículos y vehículos - taller y auxilio en carretera para atender servicios dentro de la ZBE.

k) Los vehículos de personas con ingresos anuales inferiores a 1.3 veces el IPREM anual, incrementados en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro adicional, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta el límite máximo del 2,1 del IPREM anual, por unidad familiar), incluyendo sólo un vehículo por cada unidad familiar.

estas son las calles de la ZBE de valladolid

Plaza de Zorrilla – calle María de Molina (entre plaza de Zorrilla y calle Doctrinos) – calle Doctrinos (entre calle María de Molina y paseo de Isabel la Católica) – paseo de Isabel la Católica (entre calle Doctrinos y calle San Quirce) – calle San Quirce – calle Esteban García Chico (entre calle San Quirce y plaza de San Pablo) – plaza de San Pablo (entre calle Esteban García Chico y calle Cardenal Torquemada) – calle Cardenal Torquemada (entre plaza de San Pablo y calle Rondilla de Santa Teresa) - calle Rondilla de Santa Teresa (entre calle Cardenal Torquemada y calle Gondomar) – calle Gondomar – calle Chancillería (entre calle Gondomar y calle Ramón y Cajal) – calle Ramón y Cajal (entre calle Chancillería y calle Colón) – calle Colón – calle Cardenal Mendoza – plaza del Colegio de Santa Cruz (entre calle Cardenal Mendoza y calle Merced) - calle Merced (entre plaza del Colegio de Santa Cruz y calle Pedro Barruecos) - calle Pedro Barruecos – calle Alonso Pesquera (entre calle Pedro Barruecos y plaza de la Cruz Verde) - plaza de la Cruz Verde (entre las calles José María Lacort y Mantería) – calle Labradores (entre plaza de la Cruz Verde y calle Acibelas) - calle Acibelas (entre calle Labradores y calle Cadena) - calle Cadena (entre calle Acibelas y calle Párroco Domicio Cuadrado) - calle Párroco Domicio Cuadrado (entre calle Cadena y calle Vega) – calle Vega – calle Panaderos (entre calle Vega y plaza de España) – plaza de España – calle Miguel Íscar y plaza de Zorrilla.