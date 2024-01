El pequeño comercio, en peligro por la falta de relevo generacional: “Se cierra”

Mantenerse a flote en el sector del comercio es cada vez más complicado. A la competencia de calle se le suma la digital. La compra on line sigue ganando enteros, pero si hay un sector que se beneficia del contacto directo, ése es el de la joyería. El trato próximo y personal les hace ser una referencia en el tradicional comercio de proximidad. Sin embargo, hay otras razones por las que muchos joyeros, de larga trayectoria en el sector, han decidido bajar la persiana definitivamente: la falta de relevo generacional.

Fernando Potente lleva 51 años como joyero de referencia en Valladolid, en pleno centro. Es la cuarta generación de joyeros. Este mes de enero, echa el cierre definitivamente. “Cierro por edad para disfrutar de mis otras joyas”. Tiene dos hijas y aunque una de ellas se formó en el mundo de la joyería en Florencia, la vida le ha llevado lejos del comercio y lejos de su ciudad natal.

“Pena me da mucha porque la he visto creer, pero mis hijas viven mucho mejor que su padre”, reflexiona, así que “hay que tirar para adelante”. Cierra una etapa con la sensación del trabajo bien hecho: “Yo vendo felicidad, soy joyero”, pero lamenta que la falta de relevo generacional haya puesto en fin a una tradición familias de más de un siglo. “Estamos en un mundo actual en el que los hijos no quieren seguir con el negocio de los padres. No quieren cambiar. Esta tienda es una boutique, me encantaría que siguiera siendo una joyería porque está preparada para seguir, pero como nadie quiere, pues fuera”.

Una joya el pleno barrio de Rondilla

Del centro hasta Rondilla. Sin relevo para Flotrentino Rodríguez, tras casi 40 años. Tiene dos hijas que, a pesar de haber crecido en el oficio, se han decantado por otras profesiones. “Cerré sin pena porque creo que es una etapa de la vida. Se cansa la gente, les cuesta aprender y en los tiempos que estamos quieren las cosas rápidas”, lamenta.

El popular barrio, nos comenta, ha cambiado mucho, “la mitad de los comercios están cerrados porque sobre todo no hay relevo”.“Son épocas disntintas, pero ahora cada vez tienes que luchar más porque hay más competencia”, concluye.