La Oficina de la Mujer de Valladolid consolida su labor: más de 3.000 mujeres y niñas atendidas

Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, ha presentado hoy el balance de la actividad desarrollada por el Centro Municipal de Igualdad durante el curso 2024-2025.

“Cuando nosotros llegamos, el Centro Municipal de Igualdad contaba solo con una persona trabando en él, y actualmente ya cuenta con todo el personal y a lo largo de este año contamos con la incorporación de una psicóloga que queremos que sea el punto central de la Oficina de la Mujer” ha explicado Nieto, ya que, según cuenta, desde su puesta en marcha en el mes de enero de este año, la Oficina de la Mujer de dicho Centro se ha convertido en un recurso esencial de apoyo a mujeres que han vivido situaciones de desigualdad, discriminación o violencia por razón de sexo.

números

Según los datos ofrecidos, desde enero se ha atendido a 57 mujeres, que suponen un total de 88 intervenciones. Además, han sido 60 mujeres las que se han inscrito en el Plan de Inserción Laboral (PIL), formadas y acompañadas al mismo tiempo. El concejal ha adelantado que a partir de noviembre de este año se pondrá en marcha un nuevo curso en el que se estima que se inscriban 30 mujeres más.

Más datos ofrecidos por el concejal: un total de 3.002 mujeres y niñas han utilizado alguno de los recursos ofrecidos por el Centro Municipal de Igualdad. “Las consultas que más se han realizado en la Oficina de la Mujer han sido sobre asesoramiento legal, apoyo psicológico y emocional, peticiones de recursos sociales e información sobre ayudas”, lo que, según ha explicado, demuestra que hay una creciente demanda de espacios de atención, formación, acompañamiento y empoderamiento.

centros

Cuando alguno de estos centros no dispone de recursos propios, se facilita la derivación a otros servicios especializados, explica Nieto. Además, durante los periodos de vacaciones escolares, el Centro ha acogido a 366 menores en actividades específicas y a 39 menores en servicios de canguro.

Con todo ello, desde la concejalía lo que se quiere es reforzar el papel de los centros como espacios de referencia para las mujeres que necesiten cualquier tipo de ayuda que éstos ofrecen, contribuyendo a la labor de hacer una sociedad más igualitaria y libre de violencias