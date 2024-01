Un microbiólogo cuestiona en COPE la obligatoriedad de las mascarillas: “No es lo importante”

La obligatoriedad de la mascarilla que imporne el Ministerio no frenará la tendencia de contagio del virus de la gripe. Los expertos en microbiología creen que hay otras medidas que pueden contribuir de forma más efectiva para mitigar el contagio.

El microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, ha señalado en Herrera en COPE que la mayor parte de los contagios se producen en el hogar y ahí no se usa mascarillas, se inclina más por limitar por ejemplo las visitas en los hospitales que es donde se producen verdaderas aglomeraciones. Para Lejarazu además está probado que el uso de esta medida individual no afecta a la colectividad. “Lo importante no es la mascarilla sino el efecto que ha tenido en las ondas pandémicas”.

“Cada vez que alguien ha impuesto la mascarilla estamos ante una medida individual que no evita el riesgo colectivo”, ha explicado. “La mascarilla, por tanto, no supone una medida que modifique el curso de la epidemia de gripe”, habitual en meses fríos y húmedos.

¿Cómo viene la gripe?

La epidemia de gripe en España se encuentra el niveles de intensidad moderada. “Hemos tenido años de 800 casos por 100.000 habitantes, lo que tenemos este año es una gripe normalita, incluso en niveles de intensidad moderada”.