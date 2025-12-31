Llenar hoy el depósito en Valladolid, 'el mejor día del año': el diésel cae a su precio más bajo

Jornada de gran afluencia en las gasolineras de Valladolid por los desplazamientos de fin de año. Llenar un depósito de 50 litros de diésel cuesta hoy unos 70 euros, ya que el precio del gasóleo se sitúa en torno a 1,40 euros por litro, uno de los más bajos de 2025. Así lo ha explicado Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Gasolineras de Valladolid y Palencia, en una entrevista en COPE, donde ha calificado la jornada como "un día de mucho trabajo".

El precio más bajo de 2025

Ángel Fernández ha destacado que el precio actual es "muy barato", situándose en "los niveles más bajos del año 2025". Según ha explicado, el coste es "incluso más baratos que antes de la guerra de Ucrania" y se encuentra unos "20 céntimos por encima" de lo que se registraba a principios de año.

Las claves del descenso

El motivo de esta bajada, según el experto, es que el impacto de la guerra de Ucrania "ya está totalmente descontada" en los mercados. A esto se suma que actualmente "hay mucho producto en el mercado", en parte porque Rusia sigue vendiendo su petróleo y porque Estados Unidos "ha pasado de ser un país que era deficitario a ser excedentario" gracias a la reducción de costes del fracking.

Previsiones para 2026

De cara a 2026, la previsión es que los precios se mantengan "estables" y sin "muchas fluctuaciones" en cuanto al mercado. Sin embargo, Fernández advierte de que la legislación podría provocar subidas. Los dos principales riesgos son la armonización fiscal con Europa para el diésel, ya que en España los impuestos son inferiores, y un posible cambio de legislación en cuanto a biocarburantes que obligue a aumentar su porcentaje.

Pese a los futuros cambios legislativos, el presidente de la asociación ha concluido que hoy es "el mejor día del año, prácticamente" para llenar el depósito. Un motivo más, según sus palabras, para "celebrar al final de año" aprovechando la situación actual de los precios.