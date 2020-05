Llaman a movilizarse este domingo en Valladolid contra el Estado de Alarma

Desde hace, aproximadamente, tres semanas el sonido de las cacerolas en protesta por la gestión del Gobierno de España de la crisis del COVID-19 convive con los aplausos, cada vez de menor intensidad, en apoyo a los profesionales sanitarios en los balcones de Valladolid.

En las últimas horas, además, se está distribuyendo a través de las redes sociales, principalmente Facebook y WhatsApp, un llamamiento a concentrarse en la Avenida de Salamanca este domingo, a las ocho de la tarde, en contra del Estado de Alarma.

Se da la circunstancia de que la citada avenida es una de las principales arterias de la ciudad. En la convocatoria no se especifica un punto de encuentro, sino una invitación a que “llenemos” una vía que se extiende entre el municipio de Arroyo de la Encomienda y el Puente Mayor. O, lo que es lo mismo, el equivalente a más de 4.900 metros de distancia.

En la convocatoria, en cuyo desarrollo se apela a mantener una distancia física entre personas de dos metros, se rechaza la prolongación del Estado de Alarma, decretado el pasado 14 de marzo. “Han tenido más de 60 días para organizarse”, se denuncia. Prosigue una lista de peticiones, entre las que incluyen “políticos eficientes”, “test” y “mascarillas”. También un “reconocimiento económico” a los profesionales sanitarios y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ayudas “para los más necesitados”. Así como la reactivación de la economía, tanto en el pequeño comercio como en la hostelería y en el turismo. “Si no tomamos medidas, nos arruinan económica y personalmente”, concluye.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Casilla y León aseguran que no consta comunicación oficial y reconocen desconocer el alcance que tendrá la convocatoria.

No está previsto, por el momento, refuerzo policial en la zona. Fuentes de la Policía Municipal limitan su presencia a la “normal”, en tanto que no está prevista la ocupación de la calzada. Y advierten, en relación a posibles sanciones, de que en tanto que las personas que acudan lo hagan paseando, respetando la distancia interpersonal y no se encuentren a más de un kilómetro de su lugar de residencia “no podemos hacer nada”.

Según ha podido saber COPE de fuentes cercanas al origen del mensaje distribuido a través de las redes sociales, afiliados de Vox en Valladolid estarían alimentando esta movilización.

Prohibidas las ‘caravanas’ de Vox

Vox se ha desvinculado de esta convocatoria. “La nuestra es la del 23”, han afirmado desde la formación a COPE.

Para ese sábado, a las 12:00 horas, han convocado manifestaciones en coche en las capitales de provincia de toda España, también en las de Castilla y León, “por España y su libertad”.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha prohibido su desarrollo por comportar un “evidente riesgo” para la salud pública.

La Delegación sustenta su negativa en los informes “desfavorables” recabados a tal fin. Entre ellos, el de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León en el que se señala que “en las condiciones actuales” la celebración de manifestaciones “podría suponer un peligro al ser una posible fuente de propagación del virus”. Pero también el de la Policía Nacional de Valladolid que considera que su desarrollo puede suponer, además, un riesgo para “los funcionarios policiales, desplegados como garantes del desarrollo del acto” y “las personas que se hallaran por las inmediaciones”.