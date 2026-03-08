Revelan el motivo por el que no consigues adelgazar: el problema no es tu fuerza de voluntad
El preparador físico Javi Peña desmonta el mito de la motivación y ofrece las claves para perder peso con un sistema que funciona incluso en los días que estás sin ganas de ejercitarte
El preparador físico Javi Peña ha abordado el problema de las personas que, año tras año, intentan perder peso sin éxito. Según el experto malagueño, el fracaso recurrente no se debe a la falta de fuerza de voluntad, sino al sistema que se utiliza para lograrlo, a menudo basado en un enfoque de "todo o nada" que resulta insostenible.
Los errores más comunes al intentar adelgazar
Uno de los principales problemas es depender de la motivación inicial, que es alta pero no se mantiene. Peña señala errores habituales como comer muy poco, ya que "nuestro cuerpo necesita energía", o centrarse exclusivamente en hacer cardio todos los días. Aunque "aumenta tu gasto calórico", no es la estrategia más eficaz si se realiza de forma aislada.
Otro fallo frecuente es intentar cambiar de un estilo de vida sedentario a entrenar 6 días a la semana. Este cambio radical suele provocar lesiones y agotamiento, lo que interrumpe el proceso. Además, la vida social, laboral y familiar es cambiante, y si el plan no es flexible, "es cuando todo se cae", afirma Peña.
Necesitamos un sistema que funcione, incluso cuando no tengamos ganas"
Preparador físico
Las claves para una pérdida de peso sostenible
Frente a estos errores, la solución es 'hacerlo con sentido, con estructura y con un sistema que funcione'. Para alguien que empieza, Peña recomienda 'tres días a la semana de entrenamiento de fuerza'. Esto puede realizarse en un gimnasio, en casa o a través de clases colectivas como cross training o funcional.
A esto se le debe sumar una buena alimentación, donde 'comamos lo más sano posible', y un aumento del movimiento diario. El experto sugiere pequeños cambios como 'aparcar más lejos para caminar más' o ir andando a hacer la compra. Estos gestos 'nos van a aportar más de lo que uno considera', explica.
Sobre mitos como la importancia de regular la cena, aclara que el objetivo es ingerir menos calorías de las que se queman a lo largo del día. Lo fundamental, insiste, es no depender de la motivación. 'Necesitamos un sistema que funcione, incluso cuando no tengamos ganas', subraya, y añade que 'No debemos de hacerlo todo perfecto'. La clave es tener un 'plan de saber lo que tenemos que hacer' y ser constante.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.