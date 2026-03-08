“Un chiringuito feminista en Zamora”: la campaña municipal que provoca debate en pleno centro de la ciudad

La apertura de un supuesto “Chiringuito Feminista” en pleno centro de Zamora ha generado sorpresa y debate en la ciudad en las últimas horas. El espacio, ubicado entre la calle Santa Clara y la Plaza de Castilla y León, se presenta como un establecimiento con estética moderna, cócteles “peleones” y un ambiente abierto a la conversación. Sin embargo, su mensaje principal ha sido el que más ha llamado la atención: “estará abierto mientras exista el machismo”.

Lo que a primera vista parece un nuevo local de ocio es, en realidad, una campaña impulsada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento para reivindicar la necesidad de las políticas públicas en esta materia. La iniciativa utiliza de forma irónica el concepto de “chiringuito”, un término que en el debate político se ha empleado en ocasiones para criticar o desacreditar las iniciativas feministas, transformándolo en un recurso comunicativo para defender el papel de las instituciones en la lucha por la igualdad.

Un recurso irónico para responder a las críticas

Detrás de esta acción se encuentra el Ayuntamiento de Zamora, que pretende llamar la atención de la ciudadanía y generar reflexión sobre las desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres. La campaña plantea preguntas y datos que invitan al debate público, recordando que las mujeres siguen encabezando listas de paro y contratos parciales o que tienen mayores dificultades para acceder a puestos directivos.

También se mencionan cuestiones sociales y culturales que siguen generando discusión, como el reparto de los cuidados familiares, el orden tradicional de los apellidos o la participación de las mujeres en determinadas tradiciones, además de realidades más graves como la violencia de género o la situación de miles de mujeres vinculadas a la prostitución en España.

Desde el consistorio se defiende que las políticas de igualdad siguen siendo necesarias para prevenir la violencia, apoyar a las víctimas y promover oportunidades laborales y sociales más equitativas. El uso del término “chiringuito” pretende precisamente dar la vuelta a las críticas que acusan a estas iniciativas de ser innecesarias o un gasto superfluo, mostrando de forma provocadora que su objetivo es visibilizar problemas que aún no han desaparecido.

Creatividad para mantener vivo el debate

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Auxi Fernández, explica que esta acción forma parte de la estrategia municipal basada en campañas creativas y con fuerte impacto visual. Según señala, el objetivo es mantener el debate sobre la igualdad en el espacio público y conectar con la ciudadanía a través de mensajes directos que inviten a la reflexión.

En los últimos años, este tipo de campañas han dado visibilidad a la ciudad y han sido recogidas en distintos medios nacionales e internacionales, además de recibir premios en ámbitos del diseño y la comunicación pública.

Con iniciativas como este “chiringuito feminista”, el Ayuntamiento busca seguir utilizando la creatividad como herramienta para hablar de igualdad, aunque la fórmula elegida no deje indiferente a los zamoranos y vuelva a situar el debate en el centro de la conversación pública.