Día de la Mujer en el campo: "Cada vez somos más las mujeres que nos subimos a un tractor"

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la asociación AgroLaGranja, Sonia Rodríguez, ha reivindicado el papel crucial de la mujer en el medio rural. Desde la asociación se pide más apoyo de las instituciones y dignificar un sector que necesita comunicar mejor su labor, especialmente a los más jóvenes: "Necesitamos que los niños y los jóvenes sepan de dónde vienen los alimentos, que no salen de la estantería del supermercado".

Estas declaraciones se han producido en el marco de un acto organizado por la Diputación de Valladolid en el espacio La Granja, centrado en el papel de la mujer en el medio rural. El evento ha incluido una mesa redonda bajo el título “Mujer y agricultura, riqueza para el mundo”, donde se ha analizado la evolución y los retos de la mujer en el sector.

Cada vez son más las mujeres que toman las riendas de una granja" Sonia Rodríguez Presidenta de la asociación AgroLaGranja

Rodríguez ha destacado que, afortunadamente, la situación ha cambiado y el papel de la mujer ha pasado de estar "de puertas para adentro" a ser mucho más visible. "Cada vez son más las mujeres que se suben a un tractor o que toman las riendas de una granja", ha celebrado, considerando una satisfacción ver a "gente joven que tira para adelante y que cada vez es más visible en el sector".

Preocupaciones del sector

La presidenta de AgroLaGranja ha señalado que las dificultades del sector son compartidas por hombres y mujeres, destacando la brutal inversión inicial necesaria para empezar. Esto provoca que la inmensa mayoría de las nuevas incorporaciones, tanto de hombres como de mujeres, provengan de explotaciones familiares heredadas.

Otro de los grandes retos es el relevo generacional. Según Rodríguez, se ha superado la idea de que al campo "solo se quedaba el que no valía para otra cosa". Hoy es un "sector muy tecnificado y muy automatizado" que requiere personal cada vez más formado para asegurar un desarrollo sostenible, tanto económica como medioambientalmente.

"Si el sector primario, si el origen cae, el resto de la cadena alimentaria se va a ver afectado" Sonia Rodríguez Presidenta de la asociación AgroLaGranja

Ante este escenario, la asociación AgroLaGranja, de ámbito nacional y con más de 150 socios, busca ser un puente de diálogo. Su objetivo es sentarse con todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la industria a los consumidores, para que el origen sea escuchado. "Si el sector primario, si el origen cae, el resto de la cadena alimentaria se va a ver afectado", ha advertido, insistiendo en la necesidad de un diálogo continuo más allá de los periodos electorales.