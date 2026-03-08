Mari Carmen Muñoz, pregonera de la Semana Santa de Teruel: "La palabra esperanza tiene que estar con mayúsculas"

La pregonera de la Semana Santa de Teruel de este año será Mari Carmen Muñoz, conocida profesora de canto en el conservatorio turolense y actual concejal de Educación y Universidad en el ayuntamiento. En una entrevista en el programa 'El Espejo de COPE en Teruel', Muñoz ha confesado recibir la noticia con muchísima emoción y entre lágrimas, asumiendo el encargo con gran responsabilidad, muchísima ilusión y muchísimo respeto. Asegura estar tremendamente feliz por la designación.

Un pregón desde la infancia y la música

Ante la pregunta de cómo enfocará su discurso, la pregonera ha adelantado que hablará desde su mirada de niña y de cómo la Semana Santa ha influido en su vida. Su pregón será un recorrido por sus vivencias familiares y escolares, pero también por cómo su formación musical le ha permitido descubrir la importancia de la música en la Pasión. El objetivo, según ha afirmado, es que los asistentes se emocionen y recuerden lo que ha sido Teruel a lo largo de estos años.

Espero que todos los que el día 21 se acerquen a la catedral disfruten" Mari Carmen Muñoz Pregonera de la Semana Santa de Teruel 2026

Para Muñoz, el papel de la música en estas fechas es importantísimo, ya que todas las etapas de nuestra religión han estado influenciadas por composiciones. Ha explicado cómo los compositores han plasmado en sus obras, con o sin texto, la preparación de la Cuaresma y la Pasión, logrando que la música te llene y te haga vivir de otra manera también estos días.

Diócesis de Teruel y Albarracín Presentación de la Semana Santa de Teruel 2026

Patrimonio, fe y el papel de la mujer

La pregonera también ha reflexionado sobre las múltiples dimensiones de la Semana Santa, que conjugan fe, tradición, patrimonio cultural y motor económico. Ha hecho un llamamiento a cuidar el legado recibido: "Tenemos un patrimonio magnífico, cultural y humano". En este sentido, ha defendido la importancia de la religión y su historia, afirmando que si llevamos 2000 años, por algo será.

Además, ha querido poner en valor el papel fundamental de la mujer, muchas veces silencioso, en la vida de la Iglesia y las cofradías. Ha recordado a todas esas mujeres que "han estado limpiando las iglesias, bordando los mantos" o que han sido "las transmisoras de fe en las familias". Muñoz ha conectado esta invisibilidad con la historia de la música, citando a compositoras como Clara Schumann, cuyo talento fue atribuido a sus familiares varones.

La palabra esperanza tiene que estar con mayúsculas" Mari Carmen Muñoz Pregonera de la Semana Santa de Teruel 2026

Al elegir un momento especial, Mari Carmen Muñoz se queda con la esperanza. "Mis procesiones cuando estaba representando a la ciudad, y la observar esos mantos de nuestras vírgenes, mirarlas a los ojos, eso me emociona tremendamente", ha confesado. Para ella, esa emoción conecta con un mensaje central: "Esa esperanza viene después con la resurrección del mundo".

El pregón de la Semana Santa de Teruel tendrá lugar el próximo jueves 21 de marzo a las 20:00 horas en la Catedral de Teruel. Un acto en el que Mari Carmen Muñoz invitará a todos los turolenses a vivir con intensidad los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección.