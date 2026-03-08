Álex Salu, ganador del Premio Goya a Mejor Corto de Animación: "Ha sido una experiencia genial, pero la vida sigue y lo único que cambia es que esto nos dará impulso"

El periodista y desarrollador de videojuegos gijonés Álex Salu se ha convertido en uno de los nombres propios de la última edición de los Premios Goya. Junto a Jordi Jiménez y Arturo Lacal, ha ganado el Goya a Mejor Corto de Animación por su obra 'Gilbert', un relato que habla sobre la amistad. Lo más sorprendente de su historia es el origen del proyecto: los tres directores se conocieron en un curso de animación para desempleados, el germen de un cortometraje que ya es historia del cine español.

Una amistad forjada en un curso

La trayectoria de los directores de 'Gilbert' es, como reconoce el propio Salu, “un poco diferente”. El equipo se conoció en una formación ocupacional en L'Hospitalet de Llobregat. “Vimos que funcionábamos muy bien como equipo, decidimos dar el salto, y hasta aquí hemos llegado”, explica el codirector.

David Zorrakino (EP) Álex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez y Mónica Gallego recogen el Goya al Mejor Cortometraje de Animación por 'Gilbert'

Esa buena sintonía personal y profesional ha sido clave y se ha reflejado en el propio corto, que narra la relación entre dos personajes. “La relación entre los tres ha ido creciendo durante todo el desarrollo del rodaje y del corto. Ahora somos un equipo muy compenetrado”, afirma Salu, quien asegura que el proceso ha traído “muchas alegrías, no solo a nivel creativo, sino a nivel personal”.

Nos encanta este proceso porque es mucho más físico y palpable, más imperfecto que la inteligencia artificial" Álex Salu Codirector de 'Gilbert', Premio Goya a Mejor Corto de Animación 2026

Stop motion: animación foto a foto

El cortometraje se ha realizado con la técnica stop motion, un método artesanal que aprendieron en aquel curso. Este proceso consiste en animar, foto a foto, recortes de cartón y papel sobre una mesa multiplano de cristal. Se trata de un trabajo “muy laborioso” que, en el caso de 'Gilbert', ha requerido 17.000 fotogramas para 13 minutos de duración. El resultado es una estética a medio camino entre la animación tradicional y algo más tangible, alejada de la inmediatez de la inteligencia artificial.

EFE A la izquierda, entrega del Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2026 por 'Gilbert'; a la derecha, el cartel de la cinta

Salu defiende el valor de este enfoque más físico: “Es un proceso que a nosotros nos encanta porque es mucho más más físico y palpable, más imperfecto y que tiene un carácter un poco más real”. En un mundo donde todo se busca de la forma más rápida, ellos apuestan por vivir el proceso creativo de una manera más palpable, una filosofía que ha calado en la Academia de Cine.

Un impulso para el futuro

Aunque el premio supone un gran reconocimiento, Salu asegura que “la vida sigue”. El galardón -que de momento se irán rotando entre los miembros del equipo- no es un punto final. Al contrario, el director gijonés confirma que ya están trabajando en su siguiente proyecto. “Ha sido una experiencia genial y que nos va a dar un impulso muy fuerte para continuar. Yo creo que eso es lo que más cambia, el impulso que tenemos ahora para para seguir haciendo cosas”, concluye.

La gala de los Goya también ha tenido otros protagonistas asturianos. El cineasta ovetense Gonzalo Suárez, de 91 años, ha recogido el Goya de Honor. Además, se ha rendido un emotivo homenaje a José Luis Cienfuegos, director del Festival Internacional de Cine de Gijón durante 16 años, fallecido en 2025, cuya imagen ha provocado una gran ovación en el Fórum de Barcelona.