La justicia de Valladolid encara su futuro: nueva Ciudad de la Justicia en plena crisis por sobrecarga

La justicia en Valladolid se enfrenta a una doble realidad: la construcción de una moderna Ciudad de la Justicia para 2026 y una crisis actual marcada por una sobrecarga de trabajo "terrible". El presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, ha hecho balance de la situación, celebrando el avance de una infraestructura demandada durante años, pero alertando de un presente crítico que amenaza con colapsar los juzgados. A pesar de que el proyecto del nuevo complejo avanza con un presupuesto de más de 43 millones de euros, Carranza se muestra cauto: "Hasta que yo no vea la primera piedra, no me lo creo del todo".

Una sobrecarga sin precedentes

Estamos pasando por muy mal momento, hay un incremento terrible de los asuntos" Javier Carranza Presidente de la Audiencia de Valladolid

El principal problema que ha señalado Carranza es el incremento "terrible" de los asuntos, un fenómeno que ha descrito como litigación en masa. Este aumento, impulsado en gran medida por demandas de consumidores contra bancos y entidades financieras, está provocando un retraso histórico en los señalamientos. "Juzgados de primera instancia en Valladolid, que siempre han sido muy eficientes, están señalando ahora en el año 27. Eso no ha ocurrido jamás", ha lamentado. Esta situación ha llevado a solicitar la creación de tres juzgados más solo de primera instancia, una petición que aún no ha sido atendida.

Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid

La situación se agrava por la falta de personal, con ocho plazas no cubiertas por titulares y la marcha inminente de tres jueces de primera instancia en enero, lo que obligará a que un solo juez deba ocuparse de dos juzgados en un contexto de volumen de trabajo "imposible" de asumir. Como nota positiva, Carranza ha destacado la creación de un segundo juzgado de violencia de género, que comenzará a funcionar el 1 de enero.

Un vuelco al sistema judicial en 2026

La justicia no solamente es un servicio público, es un poder del estado" Javier Carranza Presidente de la Audiencia de Valladolid

Más allá de la crisis actual, el presidente de la Audiencia ha puesto el foco en la profunda transformación que se avecina. A partir de 2026, el sistema judicial vivirá lo que ha calificado no como un cambio, "sino como un vuelco absoluto". Desaparecerán los juzgados tal y como se conocen para dar paso a los tribunales de instancia y los servicios comunes, un modelo que, aunque busca mayor eficiencia, genera una "mayor despersonalización" y plantea "incertidumbres" sobre su implantación.

La eterna 'hermana pobre'

Carranza ha insistido en que la justicia "siempre ha sido la hermana pobre" y reclama una inversión decidida y voluntad política para dotarla de los medios necesarios. Ha recordado que España tiene un número de jueces por debajo de la media europea, mientras que el nivel de litigiosidad supera ampliamente esa media. "Una justicia tardía es una justicia ineficaz", ha sentenciado, subrayando que la falta de inversión afecta directamente al ciudadano, que tiene derecho a una resolución en un tiempo razonable.