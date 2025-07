La huelga de jueces y fiscales en Valladolid, sin incidentes, y con un compromiso: “Tenemos esa sensibilidad”

Primera de las tres jornadas de huelga previstas por jueces y fiscales en España. Se plantan ante las reformas del gobierno que, entre otras cuestiones, quiere decidir sobre los nuevos nombramientos con criterios subjetivos. En Valladolid, el seguimiento ha sido masivo, no se han producido incidentes, pero si anulaciones de juicios que tendrán que esperar nueva fecha. Alberto Mata es el juez decano de Valladolid y titular del Juzgado de Primera Instancia numero ocho de Valladolid. Nos ha contado en COPE que habrá sensibilidad a la hora de dar nueva fecha. “Los jueces tenemos esa sensibilidad y no lo puedo llevar un año más tarde lo que ya tenía un retraso. Muchos de mis compañeros buscarán un hueco para que no se agrave. Sería el cuento de nunca acabar”, ha apostillado.

Para el Gobierno, se trata de la mayor reforma desarrollada en los últimos 40 años de la carrera judicial y fiscal, y su finalidad es facilitar y modernizar el acceso a ambas ramas, trasladando la responsabilidad de instruir los procesos penales al Ministerio Público, en lugar de que lo hagan los magistrados, sin embargo, para la mayoría de profesionales del ramo, esta modificación es una clara línea roja en el camino hacia la pérdida de autonomía judicial y, además de no responder a una demanda social y no ayudar a solucionar los problemas de la Justicia, incrementa los riesgos de su politización y debilita los valores del Estado de derecho.

El mayor efecto es el aplazamiento de juicio y señalamientos, si bien se han establecido servicios mínimos. Durante estos tres días la justicia siga funcionado se han fijado unos servicios mínimos. Esto supone que se atenderá por ejemplo actuaciones con detenidos, medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver.

El seguimiento ha sido mayoritario, como ha indicado Mata, quien ha apuntado a que no se ha producido ninguna incidencia. No obstante señala que “hay que seguir trabajando porque hay que hacer una forma o de otra”.

De este modo, la mayor parte de las asociaciones de jueces y fiscales, todas menos las progresistas, han unido sus fuerzas para ir a la huelga hasta este jueves.

Otras huelgas

La primera huelga de jueces en España tuvo lugar el 18 febrero de 2009, en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia, y como cristalización del malestar del colectivo ante lo que tacharon de “injerencias” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para sancionar tanto a la secretaria judicial como al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.

El paro fue respaldado por cerca del 20 por ciento de la carrera (unos 800 magistrados), así como por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenecía un 40 por ciento de la judicatura: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) abogaron por las concentraciones a las puertas de los órganos judiciales.