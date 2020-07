Estudiante de la EBAU en Valladolid: "El examen ha sido bastante acorde a la situación”

El uso obligatorio de mascarillas, las entradas escalonadas y geles hidroalcohólicos van a marcar la EBAU de este 2020. Casi 3.000 alumnos se examinan en este primer día en las 10 sedes que tiene la Universidad de Valladolid. Una cifra que ha crecido cerca de un 22 % con respecto.

ASÍ HA SIDO EL PRIMER DÍA DE EBAU EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

“Liberados y más relajados” así se han sentido, tras el primer examen de la prueba de acceso, Lengua castellana y Literatura.

Creen que el examen ha sido “bastante acorde a la situación” aunque al principio hayan estado nerviosos.

Muchos se han presentado por primera vez a la pruebas y no les han impactado tanto el uso de mascarillas porque, decía una estudiante, “yo no conozco otra EBAU donde no vayas con mascarilla”, aunque “ha sido un poco agobiante hasta que han dicho que nos las podíamos quitar, si queríamos”, explicaba otra estudiante a COPE.

Esta tarde a las 17:30 horas será el último examen del primer día de EBAU, lenguas extranjeras donde podrán elegir entre inglés, francés, alemán, portugués o italiano.

MÁS TRANQUILIDAD DESPUÉS DEL PRIMER EXAMEN

Los alumnos tienen que estar con antelación para acceder a las aulas que se desinfectan entre examen y examen pero no tienen que pasar por ningún control. El director de las pruebas de acceso de la UVA, Ricardo Josá, ha explicado a COPE que “a medida que pasan los minutos”, les da tranquilidad.

Aunque otra de las inseguridades es que “llevan más de tres meses sin sentarse en un pupitre” y por eso necesitan unos minutos de adaptación.

Josá ha destacado la colaboración de los alumnos, “en filas de uno separadas con distancia de seguridad” y su paciencia.

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR: