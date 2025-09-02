El entorno de Cantarranas es declarado Zona Acústicamente Saturada por el Ayuntamiento de Valladolid

Después que a finales del mes de junio las zonas de Plaza Coca y San Miguel fueran categorizadas como ZAS, las zonas acústicamente saturadas, el verano termina con la inclusión del entorno de la Plaza de Cantarranas, que incluye la calle Macías Picavea, la calle Ramón Núñez, la calle Ebanistería, la calle Gallegos y la Plaza de Cantarranillas, dentro de esta clasificación que busca garantizar el descanso de los vecinos a la vez que permite a los locales hosteleros ejercer sus actividades.

La medida se ha aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, tras contrastar que los niveles recogidos en la zona de Cantarranas superaban considerablemente los niveles permitidos en la Ley de Ruido.

Creemos que las medidas que se han tomado son muy laxas" Jesús Guinea Asociación de Vecinos de la zona centro.

Para los que no lo recuerden, las zonas acústicamente saturadas incluyen medidas que buscan asegurar el descanso de los vecinos. “La declaración de esta zona acústica saturada puede implicar medidas para mejorar y reducir las molestias generadas por el ruido como pueden ser adelantar el horario de recogida de terrazas de los establecimientos hosteleros, también se pueden limitar la autorización o ampliación de actividades que puedan ser generadoras de ruido, o se pueden revisar tanto los aforos” explicaba el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.

Los vecinos llevan años quejándose de la situación y, de hecho, Cantarranas fue la primera de las zonas que se valoraron para ser declaradas ZAS, incluso antes que San Miguel y Plaza Coca, a pesar de que haya entrado posteriormente en esta categoría, lo que ha provocado cierta frustración en los vecinos.

Además, desde la Asociación de Vecinos Zona Centro se habla de que estas medidas son demasiado laxas y no solucionarán los problemas de ruido que sufren los vecinos, ya que es algo muy difícil de compatibilizar con el desarrollo normal de los bares de la zona. "Creemos que las medidas que se han tomado son muy laxas, que no van a servir o van a servir en poco para disminuir esos niveles de ruido” nos contaba en COPE Jesús Guinea, de la Asociación de Vecinos de la zona centro.

Pero no todos los vecinos tienen la misma percepción, algunos están de acuerdo con las medidas tomadas por parte del Ayuntamiento de Valladolid, pero consideran que la situación de Cantarranas no es tan grave, que es una zona de ocio y, como tal, los fines de semana hay más ruido de lo normal, pero no llega a ser una gran molestia. Además, consideran que este tipo de categorizaciones hacen que las distintas zonas ganen mala fama, cuando son lugares agradables en los que pasar el tiempo.

futuras zonas acusticamente saturadas

Valladolid suma hasta ahora tres zonas que, como ya he dicho, son Plaza de Coca, San Miguel y ahora el entorno de Cantarranas. Pero cualquiera que haya dado un paseo un sábado por la noche por el centro de la ciudad sabe que estas no son las únicas zonas en las que los decibelios aumentan, por lo que, desde la Asociación de Vecinos Zona Centro, ya tienen puesta la mira en el entorno de la Catedral para que sea declarada Zona Acústicamente Saturada.

Jesús Guinea nos comentaba en COPE que "no hace falta ser experto en ruido, ni hace falta ser experto en ningún tema, solo pasear un fin de semana por cualquiera de estas zonas para ver a qué se enfrentan los vecinos, y entendemos que la zona de la Catedral también tiene que ser declarada Zona Acústicamente Saturada" .