Alicia Armentia, alergóloga en el hospital Río Hortega de Valladolid: “El polen en la ciudad, está más estresado”

El 37 por ciento de la población que vive en Valladolid es alérgica al polen. La cifra, puede ser incluso mayor. Se estima que entre el seis y el diez por ciento aún no tiene diagnóstico y puede serlo. Los datos los aporta la jefa del servicio de alergología del hospital Río Hortega de Valladolid, Alicia Armentia. Chopos, plataneros, el polen, las gramíneas … la Dra Armentia habla de que la alergia ya no es algo estacional, no son épocas, se extiende todo el año.

“La alergia es perenne, es todo el año porque las diferentes especies vegetales, si hablamos de polen, polinizan cada vez en periodos más largos y esto hace que el tiempo de sintomatología se haya aumentado y la alergia ya no es estacional. Posiblemente como ha llovido tanto, las especies estén bien tratadas. El sol ha provocado el nivel de polen, que es por cierto, menos agresivo que otros años”, nos ha explicado en Herrera en COPE Castilla y León la también catedrática Alicia Armentia.

Un polen “menos agresivo”, si bien las lluvias de los meses de febrero y marzo, el sol y las altas temperaturas auguran la llegada de los primeros síntomas. Rinitis, conjuntivitis … o asma en los casos más complicados.

La prevención y la investigación sigue siendo “esencial “para avanzar y que el paciente pueda estar preparado para las épocas más complicadas, porque “del correcto diagnóstico y la evaluación real de la sintomatología, nace la curación”, según explica la Dra Armentia. Se puede afinar incluso con técnicas de diagnóstico molecular, para dar con las moléculas más alergénicas. “Por ejemplo, una avellana tiene muchas moléculas, muchas proteínas. Hay algunas que sólo van a causar picor en la boca y otras pueden causar anafilaxia. Lo mismo ocurre con el polen. Hay proteínas que si eres alérgico a ellas, puede provocarte un asma muy grave y si es poquito, un picor de ojos, ambos síntomas se han de tratar lo antes posible para mejorar nuestra calidad de vida”, apunta Armentia.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar La primavera, la peor época para los alérgicos. Escucha aquí el testimonio de Miguel

La primavera, la peor época para el alérgico

Miguel está a punto de cumplir 16 años. Es alérgico. Para él los meses de primavera son complicados porque se agudizan los síntomas. “Para mí, la primavera es congestión, picor de ojos, dermatitis … siento picores, no puedo hablar bien”, lamenta. Tiene alergia ambiental y ha estado varios años vacunándose, pero sigue necesitando tomar antihistamínicos para aplacar la sintomatología. “Desde que comenzó el mes de marzo tengo síntomas, me pica todo”, nos ha contado en Herrera en COPE Castilla y León.

Un estudio pionero hace más de dos décadas

La jefa del Servicio de Alergología del hospital río Hortega de Valladolid, nos ha hecho también referencia a un estudio “pionero” que se desarrolló ya hace 20 años, “fuimos el primer hospital en publicarlo”, en el que se probaba que el polen del medio rural es menos alergénico que el del medio urbano, “porque en las ciudades está más estresado”. Gracias a un bueno número de personas que colaboraron con el estudio y después de la recogida de más de 300 kilos de espiga pudo determinarse que en la ciudad “el polen es más agresivo”, concluye.

Hay expertos que hablan de la alergia como la epidemia no infecciosa del siglo, y va para largo este 2025.