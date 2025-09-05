La Catedral de Valladolid estrena nuevo deán

Manuel Fernández Narros, es el nombre del nuevo deán de la Catedral de Valladolid. Tomará posesión de su cargo mañana sábado 6 de septiembre, a las 18:00 horas en una Eucaristía que presidirá el Arzobispo, don Luis Argüello, y que reunirá en la Seo vallisoletana a fieles, autoridades religiosas y civiles.

Para este sacerdote, ordenado en el año 1997, la Catedral es “la casa madre” de la Archidiócesis por tener en ella su sede el Arzobispo y, como deán y presidente del Cabildo, trabajará durante el próximo trienio “para abrirla más a la ciudad”, en sintonía con el anunciado Proyecto para su restauración y revitalización. El nuevo deán promoverá, además, una “mejora” en la accesibilidad al templo para las celebraciones religiosas y la promoción su “gran” patrimonio.

"Hay que intentar entre todos cambiar la situación y que la gente se vaya con la sensación de que esto puede cambiar" Manuel Fernández Narros Nuevo deán de la Catedral de Valladolid

Fernández Narros afronta este nuevo cargo con ganas e ilusión, además de un “agradecimiento a Dios y a mis hermanos”, dice, del Cabildo Catedrático, que el pasado mes de junio lo eligieron para este cargo por un periodo de tres años. Precisamente al Cabildo se ha referido, comentando que necesita de su apoyo para ir todos a una, así como a la diócesis, para intentar abrirla a la ciudad de Valladolid.

El nuevo deán compatibilizará su labor “al servicio de la Iglesia y de todos” en la Catedral con la misión pastoral que tiene encomendada desde 2011 en la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo, donde seguirá ejerciendo como párroco.

EL NUEVO CURSO PASTORAL

La Archidiócesis de Valladolid comienza un nuevo curso pastoral, que seguirá marcado por la celebración del Año Santo ‘Peregrinos de Esperanza’, con un especial llamamiento “a edificar un pueblo santo”, como señaló en su primera carta pastoral del curso el Arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, invitando a los fieles a tomar como “modelo” a Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga y de cuya canonización se cumplirá en 2026 el tercer centenario.

A lo largo de este mes de septiembre tomarán también posesión los nuevos párrocos nombrados por el prelado vallisoletano.

El domingo 7, a las 11:00 horas, Isidro Alonso Moratinos, en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el barrio de La Overuela; y a las 12:30 horas, Gregorio Casado Jiménez, en la Parroquia Nuestra Señora de Prado, en el barrio de Parquesol. Y en la provincia, ese mismo día Alberto Muñoz Pardal tomará posesión a las 11:00, a las 12:00 y a las 13:15 horas como párroco de Villarmentero, Castronuevo y Renedo de Esgueva, respectivamente.

El domingo 14 Jorge Fernández Bastardo tomará posesión en la Parroquia del Santísimo Salvador a las 11:15 horas y, por la tarde, a las 20:00 horas, en la Parroquia de Santiago Apóstol. También en la ciudad, ese mismo día Sebastián Aldavero García tomará posesión, como párroco in solidum, a las 13:00 horas en la Parroquia de la Sagrada Familia.

El domingo 21, a las 11:00 horas, en la Parroquia de San Miguel Arcángel de Medina del Campo, Adam Sudol; y a las 19:00 horas, en la Parroquia de Santa Clara de Asís, en Valladolid, José Andrés Cabrerizo Manchado.

Por último, el domingo 28 de septiembre a las 12:30 horas tomará posesión Francisco Javier Martínez Pérez como párroco de San Pascual Bailón, en Valladolid.