Amenaza a un compañero con una navaja y un bate en su trabajo y acaba detenido

La Guardia Civil ha detenido a un varón en Nava del Rey (Valladolid) como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. El individuo amenazó a un compañero con una navaja y un bate de madera en el interior del establecimiento de hostelería en el que ambos trabajan.

Rápida intervención policial

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del 22 de diciembre, cuando el responsable del local alertó a la Guardia Civil. Según informó, un trabajador había amenazado a otro con las armas mencionadas. Inmediatamente, una patrulla se desplazó al lugar, localizando al presunto autor, quien se encontraba en estado de embriaguez.

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas con los testigos, los agentes procedieron a su detención. El bate de madera fue localizado en el exterior del establecimiento e intervenido por los agentes. La Guardia Civil ha instruido las diligencias y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo.