COPE
Podcasts
Valladolid - Tordesillas - Íscar
Valladolid - Tordesillas - Íscar

Amenaza a un compañero con una navaja y un bate en su trabajo y acaba detenido

Un trabajador en estado de embriaguez es detenido por la Guardia Civil en Nava del Rey (Valladolid) tras el altercado en el establecimiento donde ambos trabajaban

Detenido en Nava del Rey tras una disputa entre compañeros de trabajo

Detenido en Nava del Rey tras una disputa entre compañeros de trabajo

Carolina Tabanera

Valladolid - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido a un varón en Nava del Rey (Valladolid) como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. El individuo amenazó a un compañero con una navaja y un bate de madera en el interior del establecimiento de hostelería en el que ambos trabajan.

Rápida intervención policial

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del 22 de diciembre, cuando el responsable del local alertó a la Guardia Civil. Según informó, un trabajador había amenazado a otro con las armas mencionadas. Inmediatamente, una patrulla se desplazó al lugar, localizando al presunto autor, quien se encontraba en estado de embriaguez.

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas con los testigos, los agentes procedieron a su detención. El bate de madera fue localizado en el exterior del establecimiento e intervenido por los agentes. La Guardia Civil ha instruido las diligencias y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE VALLADOLID

COPE VALLADOLID

En Directo COPE MÁS VALLADOLID

COPE MÁS VALLADOLID

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking