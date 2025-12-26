Amenaza a un compañero con una navaja y un bate en su trabajo y acaba detenido
Un trabajador en estado de embriaguez es detenido por la Guardia Civil en Nava del Rey (Valladolid) tras el altercado en el establecimiento donde ambos trabajaban
Carolina Tabanera
Valladolid - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil ha detenido a un varón en Nava del Rey (Valladolid) como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. El individuo amenazó a un compañero con una navaja y un bate de madera en el interior del establecimiento de hostelería en el que ambos trabajan.
Rápida intervención policial
Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del 22 de diciembre, cuando el responsable del local alertó a la Guardia Civil. Según informó, un trabajador había amenazado a otro con las armas mencionadas. Inmediatamente, una patrulla se desplazó al lugar, localizando al presunto autor, quien se encontraba en estado de embriaguez.
Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas con los testigos, los agentes procedieron a su detención. El bate de madera fue localizado en el exterior del establecimiento e intervenido por los agentes. La Guardia Civil ha instruido las diligencias y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE VALLADOLID
COPE MÁS VALLADOLID
"El discurso del Rey no fue pesimista, fue el discurso de un Rey preocupado, pero con motivos para ser optimista, si se hace lo que hay que hacer"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h