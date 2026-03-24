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Acaba detenido con speed y marihuana tras una pelea en la que intentaba mediar

La Policía Nacional interviene 12,5 gramos de speed en Valladolid a un hombre que se vio envuelto en un altercado en plena calle

Policía Nacional
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Francisco Álvarez, portavoz de la Policía Nacional

Carolina Tabanera

Valladolid - Publicado el

1 min lectura1:44 min escucha

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrarle varias sustancias estupefacientes. La intervención se produjo a primera hora de la mañana del 21 de marzo durante una pelea en la vía pública en una céntrica plaza de la ciudad.

Una intervención por una pelea

Sobre las 08:10 horas, una patrulla acudió en apoyo a otro indicativo requerido por los porteros de un establecimiento de ocio, donde un hombre estaba causando problemas. A la llegada de los agentes, se originó una nueva pelea, y uno de los presentes manifestó que "estaba intentando separarlos y que los implicados eran desconocidos para él".

Estaba intentando separarlos y que los implicados eran desconocidos para él"

Francisco Álvarez

Portavoz de la Policía Nacional 

Droga oculta en un calcetín

Durante la intervención, los agentes procedieron a su identificación y cacheo, localizando en uno de sus calcetines una bolsita con sustancia en polvo, aparentemente speed, y otra con cinco cogollos de marihuana. Además, en un bolsillo de su cazadora se halló una tercera bolsa con un pequeño trozo de hachís.

El análisis de la sustancia en polvo, realizado en el Grupo de Estupefacientes, arrojó un resultado positivo en metanfetamina/MDMA (speed), con un peso de 12,5 gramos. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga incautada habría alcanzado un valor de 412,62 euros en el mercado ilícito.

El individuo fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y trasladado a dependencias policiales. Tras prestar declaración, el detenido quedó en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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