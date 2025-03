Ronaldo aparece por sorpresa por Valladolid y habla de la venta del Pucela: "Estamos hablando con gente, pero no hay ofertas"

Noticia 'bomba' esta mañana en Valladolid. El presidente y máximo accionista del equipo, Ronaldo Nazario, apareció por sorpresa esta mañana en la ciudad del Pisuerga.

Un Ronaldo que ya fue visto el pasado martes por España - testigo de ello fue esta redacción-, concretamente en Madrid, en las horas previas al derbi de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se jugó en el Santiago Bernabéu.

'O Fenómeno' se encontraba comiendo en un famoso restaurante de la capital madrileña junto a la Puerta de Alcalá, y estaba en compañía de más personas, y entre ellas el exjugador también del Real Madrid, el portugués Luis Figo.

visita a valladolid

Por sorpresa, Ronaldo apareció este viernes por Valladolid y acudió al vestuario para animar a los jugadores de cara al choque de este sábado ante el Valencia, clave por el descenso, y uno de las últimas balas del equipo blanquivioleta para conseguir esa milagrosa permanencia.

"Exigencia, compromiso y apoyo. Ronaldo Nazário estuvo presente este viernes en Zorrilla para trasladar a los jugadores y técnicos del primer equipo un mensaje de aliento y apoyo antes del duelo en Mestalla de parte de todos los que formamos el Real Valladolid", señala el equipo pucelano en su página web.

"En una reunión en el vestuario, en la que estuvo acompañado por el nuevo Director General Luis García , el Presidente del Real Valladolid hizo hincapié en la exigencia que suponen la historia y la trayectoria del Club para quienes lo representan en el campo, en la necesidad de dar lo máximo en cada partido y el orgullo y el honor que suponen competir cada semana con la blanquivioleta. Ronaldo, quien después presenció el entrenamiento en los Anexos, les pidió que continúen en la senda del trabajo y el sacrificio, que es la única manera de competir en la máxima categoría", concluye el escrito.

palabras de ronaldo

Nuestros compañeros de Radio MARCA Valladolid pudieron hablar un par de minutos con el presidente. Durante esa conversación, Ronaldo habló de la venta del club.

"He recibido algunas ofertas que no corresponden a lo que vale el club. Por ahora hay rumores, otra vez, pero nosotros a lo que estamos es a trabajar cada día para hacer el club cada vez mejor y cuando pase a la propiedad siguiente, que se encuentre un club en muy buenas condiciones", señaló el brasileño, que a su vez confirmó que a día de hoy no hay ofertas encima de la mesa, aunque "hay charlas, estamos hablando con gente".

EFE La afición del Valladolid protestan contra Ronaldo

En cuanto a la situación del equipo, colista, y muy lejos de la salvación, Ronaldo se mostró optimista de poder revertir la situación: "Sigo manteniendo la gran ilusión, sigo creyendo en el equipo y obviamente nos encontramos en una situación complicada, pero sigo creyendo y espero que podamos reaccionar y salir de esta situación".