Víctor, profesor en Valladolid: "Solo con estar 10 minutos en una clase, se notan las carencias emocionales de los alumnos"

Víctor, un maestro de Valladolid conocido en TikTok como @maestrovictorpt, ha compartido una reflexión que pone el foco en una realidad cada vez más palpable en las aulas. Según su experiencia, las carencias emocionales de los niños son evidentes casi al instante: "Solo con entrar y estar 10 minutos en una clase ya es que se ven". Este sentir lo comparten muchos docentes, que afirman que a veces son más psicólogos que profesores, destacando la importancia de la salud mental en el entorno escolar.

La clave está en la reacción

El profesor explica que estas carencias se manifiestan de formas muy diversas. "Se ven cómo te reciben en el aula, cómo te saludan, cómo se comportan", detalla. Algunos llaman demasiado la atención, otros son excesivamente introvertidos o se portan peor, pero Víctor advierte de que el comportamiento en sí no es el único indicador. La verdadera señal, asegura, es "cómo reaccionan ellos a lo que tú hagas". Esta capacidad de observación es crucial, de la misma forma que entender las inquietudes de un alumno puede cambiar su futuro académico.

Ante una conducta disruptiva o un alumno retraído, su método consiste en "esperar, observar y empezar a lanzar cosas positivas". Frases tan sencillas como "eso lo has hecho tú solo", "oye, qué bien escribes" o "yo creo que tú y yo nos vamos a llevar bien" pueden tener un efecto inmediato. El maestro afirma que en ese momento "se les ilumina la cara", pues son niños que no están acostumbrados a ese tipo de interacciones. En un mundo donde la tecnología amenaza con destruir hábitos intelectuales, el contacto humano y el refuerzo positivo cobran más importancia que nunca.

Son peques que no suelen estar acostumbrados a que alguien les hable así y entonces no saben cómo reaccionan" Víctor Profesor de Valladolid

Construir un vínculo de confianza

Aunque la conducta negativa no desaparezca al instante, la percepción del niño hacia el docente cambia radicalmente. "Tu forma de mirarte ya va a ser diferente", apunta Víctor. La clave es insistir, centrarse en lo bueno y valorar los pequeños logros para que el alumno empiece a identificar al profesor como una persona de confianza y una figura que cree en él. Esta conexión es un pilar fundamental en la educación, un valor que traspasa fronteras, como demuestra la experiencia de profesores españoles que enseñan en el extranjero.

Desde ese vínculo es donde todo empieza a mejorar" Víctor Profesor de Valladolid

Para este maestro, el bienestar emocional es la base sobre la que se construye todo lo demás. La creación de un vínculo afectivo sólido es un requisito indispensable antes de poder avanzar en el contenido puramente académico. Lo resume en una frase contundente: "Antes de meternos con esto [lo académico], tenemos que cuidar mucho esto [lo emocional]". Una visión que choca con la aparición de nuevos referentes para los jóvenes que, en ocasiones, carecen de la profundidad que un mentor educativo puede ofrecer.