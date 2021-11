Luis Fuentes, presidente de las Cortes: “Una parte del hemiciclo vive en la bronca permanente”

“Este es el lugar de la palabra y no de la bronca”. Lo tiene claro el presidente de las Cortes de Castilla y León que ha hecho un nuevo llamamiento a la “calma y a la mesura” en el parlamento tras los últimos plenos cargados de “interrupciones”, “bronca” y “crispación”. Una parte del hemiciclo vive en la bronca permanente, ha dicho Luis Fuentes, refiriéndose, sin decirlo explícitamente, a la bancada socialista. “Por parte de quienes están permanentemente haciendo esas interrupciones, esos barullos, esas broncas … sin poder hacerlas”.

El presidente del Parlamento Autonómico ha llamado a los partidos políticos y a los procuradores a dejar las inquinas personales en casa, ya que, al final, el mensaje que llega a los ciudadanos son, precisamente, los momentos de bronca y no el trabajo que se realiza en las Cortes de Castilla y León. “A lo que tenemos que dedicarnos es a trabajar que es para lo que se nos paga”, resalta Luis Fuentes, “no venimos a insultar, no venimos a montar bronca innecesaria. También es cierto que esos momentos que son puntuales, son muy pocos, pero al final es lo que le queda a los ciudadanos que creen que nos dedicamos a eso, a pelearnos, de forma barriobajera en los debates, no se dan cuenta de la cantidad de acuerdos a los que estamos llegando”.

No retirará, por cierto, del Diario de Sesiones las palabras de la procuradora socialista, Patricia Gómez. En su pregunta en el último pleno Gómez acusó a Luis fuentes de haber expulsado sin motivo en una sesión en abril a la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, para equilibrar las fuerzas y que PP y Cs no perdieran una votación tras la pérdida de la mayoría absoluta. “En este caso no lo voy a retirar, no lo voy a retirar para que queden en el diario de sesiones esas palabras ignominiosas que se dijeron en la sesión”. Acusaciones, concluye, sin soporte porque son “absolutamente mentira”.