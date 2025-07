Consigue echar a los okupas de su piso de Valladolid y mientras está en el juzgado está a punto de perderlo: "Hija y hermana"

A sus 85 años, lo había conseguido. Tras una larga batalla legal, un vecino de Valladolid recuperaba al fin las llaves de su piso en la calle Caamaño, en el barrio de Delicias, tras lograr el desalojo de los okupas que habían usurpado su vivienda. A primera hora de la mañana del 7 de octubre, el hombre se presentó en el juzgado para recoger las llaves y volver a pisar el que durante años fue su hogar. Pero lo que debía ser un día de alivio y cierre de una pesadilla, se convirtió en una nueva pesadilla.

Intento de okupación en cuestión de horas

Según publicó El Norte de Castilla el mismo día en que recuperó la propiedad, por la noche recibió una llamada inquietante: nuevos moradores estaban intentando okupar su piso otra vez. El presidente de la comunidad alertó de que varios vecinos habían visto a una familia —padre, madre e hijo de 29 años— accediendo al inmueble con bolsas y enseres. El propietario, aún con la emoción de la victoria judicial, se vio obligado a actuar de nuevo.

La Policía Local de Valladolid acudió al lugar a primera hora del día siguiente, el 8 de octubre, y encontró a los tres individuos dentro del piso. Alegaban haber estado allí más de una semana, algo desmentido por la vecina contigua, quien afirmó haberlos visto llegar la noche anterior con ayuda de otra mujer: su hija. Cuando los agentes identificaron a la presunta colaboradora, descubrieron que era hija y hermana de los nuevos okupas. El caso tomaba un giro aún más insólito.

Delicias, en el punto de mira

Los agentes comprobaron que las habitaciones del anciano estaban vacías, y que las pertenencias de la familia se encontraban aún en bolsas, sin haber sido colocadas. Ante esa evidencia, lograron que se marcharan de forma voluntaria… pero no se fueron muy lejos. De inmediato, se introdujeron en el piso de la hija, que se encontraba justo al lado.

Lo sorprendente es que ella también era okupa, ya que llevaba un mes residiendo en esa vivienda sin ningún tipo de contrato ni autorización, como confirmaron los propios agentes. El inmueble pertenece a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). La situación superaba lo esperpéntico: los okupas desalojados de un piso ilegal accedían directamente a otro también ocupado de forma ilegal. Y todo ello en cuestión de minutos.

El octogenario tuvo que volver a llamar al cerrajero, reforzar la cerradura y, una vez más, cruzar los dedos para que su piso no volviera a ser objeto de una nueva entrada. Una historia que refleja no solo la impotencia de muchos propietarios, sino también la complicada situación del barrio de Delicias, donde los vecinos denuncian desde hace meses un aumento exponencial de okupaciones, reyertas y hurtos.

Según relata El Norte de Castilla, calles como Caamaño y Aaiún se han convertido en puntos calientes de inseguridad, con intervenciones policiales cada vez más frecuentes. Los vecinos temen por su seguridad, relatan peleas entre bandas, uso de armas blancas y una convivencia deteriorada que ha puesto al barrio en el foco de las autoridades.

La historia del anciano vallisoletano no es aislada. Es el reflejo de un problema estructural que requiere una respuesta urgente por parte de las instituciones, y no solo en clave judicial. Porque, a veces, recuperar tu casa no es el final de la pesadilla, sino el principio de otra aún más absurda.