El alcalde de Valladolid considera al PP “útil” pero no “imprescindible” para sacar adelante los presupuestos

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera al PP “útil” pero no “imprescindible” para sacar adelante los presupuestos municipales, respondiendo así a la decisión que planteó este miércoles la presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular, Pilar del Olmo, de no continuar con las negociaciones para apoyar los presupuestos de 2021 del Ayuntamiento, al considerar que los últimos cambios del Consistorio con respecto a la movilidad eran “gastos sin necesidad”.

La presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular cree que las obras de movilidad promovidas por el consistorio municipal “no ayudarán para nada” a la actividad económica, ni a los servicios sociales ni palia “en absoluto” los efectos de la pandemia. Razones que llevaron al grupo a no continuar con las negociaciones.

Puente no se ha mostrado preocupado tras la toma de esta decisión porque ha señalado que el Partido Popular puede ser útil pero no imprescindible. Ya que el equipo de gobierno no lo necesita para sacar los presupuestos adelante, aunque sus aportaciones podían ser útiles.

“Me cuesta entender que porque no estén de acuerdo con algunas medidas del gobierno renuncien a la posibilidad de aportar y de mejorar ese presupuesto”, argumentaba Puente. El regidor espera que “recapaciten” y “se den cuenta” de que la decisión que toman “no tiene ninguna lógica”

El alcalde ha defendido la labor que está realizando el concejal de Movilidad, Luis Vélez, tras ser cuestionada por la oposición. Las medidas adoptadas "no son improvisaciones ni caprichos", sino que están estudiadas y basadas en datos, explicaba Puente.

Están trabajando en la mejora de los autobuses para que sean más competitivos y los vallisoletanos elijan este transporte. También están planteando cambios en algunas vías para evitar atascos. Una de las zonas es Fuente Dorada y otra es Isabel La Católica, en el puente de la Cúpula del Milenio, donde “están estudiando” que haya espacio suficiente para permitir que los vehículos que van a girar a la derecha se pongan antes del semáforo en el carril derecho y los que vayan a circular de frente se sitúen al izquierdo.

De esta forma, cuando esté abierto el semáforo todos los vehículos “puedan pasar y no algunos se tengan que parar porque se paran los que iban a girar a la derecha, explicaba el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

