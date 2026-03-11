El único vecino de un pueblo de Soria destapa la realidad de la España vaciada: "Necesitamos servicios dignos"

Fernando del Amo, candidato de Soria Ya y monologuista, ha sido durante años el único residente habitual de Benamira, un pequeño municipio de la provincia de Soria. Aunque recientemente se ha instalado una familia, a la que está ayudando a establecerse, su historia es un reflejo de la España despoblada. Con un fuerte arraigo al pueblo de sus abuelos, donde nació su padre, Del Amo regresó para una estancia de cuatro meses que ya se ha alargado a 17 años.

Una vida tranquila pero "nefasta" en servicios

Del Amo describe su día a día como “muy tranquilo”, pero matiza que la experiencia está marcada por unos servicios que califica de “nulos o nefastos”. En Benamira no hay transporte público, ni tiendas, y el médico que acudía en verano “nos lo quitaron hace ya unos años”, explica. Esto, afirma, convierte el vehículo privado en una “obligación”.

La falta de atención sanitaria es uno de los puntos más críticos, ya que provoca que mucha gente mayor, que antes pasaba largas temporadas, “ahora vengan en julio que es cuando empieza a venir gente”. Por ello, Del Amo reclama un cambio urgente: "Considero que debe haber unos servicios dignos y acordes al siglo en el que estamos, para que la vida en el pueblo sea mucho más satisfactoria y no estemos obligados a irnos".

Si no, se nos morirán los pueblos y no vendrán ya ni en verano" Fernando del Amo Único habitante del pueblo soriano de Benamira, monologuista y candidato de Soria Ya

Del humor a la política para salvar al mundo rural

Para sobrellevar la situación y visibilizarla, Fernando del Amo recurre al humor. Como monologuista, gran parte de su comedia se enfoca “al mundo rural y a la situación de la despoblación”. Con ironía, comenta que la clase política “lo pone muy fácil” para que los guiones “salgan solos”, y relata cómo en ciudades como Cádiz el público no daba crédito a su historia, pensando que era una exageración.

Fernando asegura que el día a día en soledad en Benamira le ponen muy fácil elaborar los guiones de sus monólogos sobre la despoblación

Su activismo lo ha llevado a ser candidato de Soria Ya. La decisión, explica, fue motivada por el hartazgo: “Llevo escuchando que van a solucionar estos problemas pues desde que tengo uso de razón”. Critica duramente la visión de los políticos, de quienes dice que “viven en otra realidad” tras ver los debates electorales, donde sentía que “debía de vivir en otra comunidad autónoma” porque no se aportaba “ninguna solución” para los pueblos.

Ofrece un ejemplo contundente sobre la precariedad de los servicios de emergencia en su comarca, el Alto Jalón, donde por la autovía pasan más de “20.000 vehículos diarios” y solo hay una ambulancia. "Cada vez que hay un accidente, la ambulancia se va, los médicos se van y nos quedamos sin médico y sin ambulancia", denuncia.

Conectividad: la clave del futuro

Del Amo señala la conectividad a internet como “uno de los temas más importantes” para el futuro. Explica que en Benamira nunca ha podido contratar ADSL y ahora tampoco llega la fibra. Esta brecha digital ha frustrado intentos de teletrabajo de descendientes del pueblo, que "han conseguido teletrabajar un poco" gracias al 5G, pero "no han podido asentarse porque no daba lo suficiente para videollamadas o enviar archivos pesados".

A pesar de las dificultades, no tiene intención de marcharse de Benamira: “Cada día aprecio más vivir en el pueblo”. Junto a otros hijos y nietos del pueblo que acuden los fines de semana, se esfuerza por mantener la comunidad viva organizando eventos y comidas para conservar el arraigo y cuidar del municipio.