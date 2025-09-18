Monseñor Martínez Varea se despide de Osma-Soria tras ocho años intensos de los que se lleva "muchos momentos y nombres propios"

Don Abilio Martínez ha sido Obispo de Osma-Soria desde 2017 y ahora toma posesión de la Diócesis de Ciudad Real

El Obispo Don Abilio Martínez se despide este fin de semana de la Diócesis de Osma Soria. El próximo 27 de septiembre tomará posesión de la Diócesis de Ciudad Real después de que el Papa León le nombrará Obispo Prior de esta diócesis el pasado 9 de julio.

Don Abilio deja Osma Soria tras ocho años intensos de los que se lleva muchos recuerdos y nombres. “Han sido años llenos de recuerdos, experiencias, encuentros con la gente y me llevo también muchos nombres propios de esta querida Diócesis”, ha subrayado a COPE Soria el prelado.

Don Abilio afronta la nueva etapa con sentimientos encontrados por la alegría de la encomienda del Santo Padre y por llegar a una nueva diócesis pero también con pena por abandonar a los fieles sorianos.

Monseñor Martínez Varea cree que en este periodo se han hecho avances importantes a través de la iglesia diocesana y está convencido que “en estos años algo hemos sembrado y algo hemos recogido también”. El obispo destaca “el mayor protagonismo de los laicos a lo largo de este tiempo tanto a nivel diocesano como parroquial” así como las comunidades parroquiales que han dotado de un nuevo estilo a la diócesis oxomense.

También en materia de patrimonio se han llevado a término proyectos de gran peso como la rehabilitación de la Concatedral de San Pedro o la ermita de San Saturio en Soria, y las colegiatas de Medinaceli y de Berlanga. También apunta al convenio de rehabilitación de iglesias y parroquias con la Diputación de Soria que ha permitido actuar en numerosos municipios.

La diócesis se enfrenta a la falta de vocaciones desde hace años, sobre todo en una provincia extensa y dispersa como la de Soria pero con la esperanza de que continúen en el camino los cuatro seminaristas que están ahora en el seminario mayor.

La llegada de cinco nuevos sacerdotes extranjeros está ayudando y mucho a la labor diaria de los párrocos para atender las necesidades de toda la provincia, subraya Monseñor Martínez Varea.

Don Abilio tomará el relevo de Monseñor Gerardo Melgar al que sucedió también en la diócesis de Osma Soria.

El Obispo será despedido este fin de semana con una eucaristía el sábado a las 19 horas en la concatedral de San Pedro y el domingo a las 18 horas en la catedral de El Burgo de Osma.

Los fieles que quieran asistir a su toma de posesión el sábado 27 de septiembre podrán acudir en el autobús que dispondrá la diócesis y que saldrá el mismo día de la capital soriana.