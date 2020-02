Latorre confirmado el avanzado estado de ejecución del tramo Langa-San Esteban

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha confirmado hoy a Cope el avanzado grado de ejecución del tramo Langa de Duero-San Esteban de Gormaz de la Autovía del Duero que permitirá su puesta en funcionamiento en primavera. Recordamos que ayer avanzábamos que podría estar en marcha en mayo de este año, según las declaraciones de alcalde de Langa de Duero, Paco Barrio.

El Gobierno espera avanzar también en otros dos de los tramos en marcha en el recorrido soriano de la autovía del Duero de manera que 2020 suponga un impulso definitivo.

El subdelegado del Gobierno ha explicado además que avanzan también a buen ritmo las obras del colector de la cárcel a punto de concluir y que se espera recepcionar el próximo mes. "A finales de marzo se recepcionará por parte de la Siep después de unas obras que se han ejecutado apenas sin problemas", ha explicado Latorre quien destaca que se mantiene el otoño como la fecha prevista para el traslado de los internos con una ocupación paulatina que llevará a abrir en principio cuatro de los módulos del nuevo centro penitenciario.

Miguel Latorre se ha referido también a la situación de la plantilla del cuerpo nacional de policía. Asegura que está cubierta al 80-90 por ciento gracias a los policías en prácticas y anuncia nuevas incorporaciones aunque no se ha precisado cuantos efectivos podrán sumarse con la apertura de la nueva cárcel. Latorre reconoce el problema de Soria a la hora de cubrir diferentes plazas de manera que apuesta por trabajar para que Soria se convierta en destino definitivo y no de paso. "La intención es trabajar en minimizar ese deficit de trabajadores en la administración general del Estado buscando soluciones para poder incentivar que los funcionarios vengan a Soria no como un destino de tránsito sino final", ha añadido el responsable de la administración central en la provincia.