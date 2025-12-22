La Diputación de Soria presenta un presupuesto récord de 95 millones para impulsar la vivienda, el empleo y convertir la provincia en un plató de cine

La Diputación de Soria ha presentado el mayor presupuesto de su historia, que alcanza los 94,8 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento del 22% respecto al año anterior. Según ha explicado el presidente de la institución, Benito Serrano, se trata de unas cuentas que contemplan 17 millones de euros más que en 2023 y que destinan 25 millones de euros a inversiones reales, un 26% más que en el presupuesto previo.

Inversiones clave para la provincia

Las principales líneas de actuación se centran en el mantenimiento de carreteras, con una partida de casi 8 millones de euros; los planes provinciales para obras conjuntas con ayuntamientos, con más de 9 millones; y otros 200.000 euros para obras de urgencia por sequía. Además, las políticas sociales absorben más del 20% del presupuesto, a lo que se suman más de 360.000 euros en convenios con el tercer sector.

Uno de los capítulos más importantes, según Serrano, es la prevención de incendios, a la que se destinan 5,1 millones de euros. Este esfuerzo ha permitido una transformación en la plantilla, que ha pasado de 6 a 50 bomberos profesionales. Con estas cifras, la Diputación se consolida como una de las mayores empleadoras de la provincia, con 436 trabajadores directos y un plan de empleo que suma otros 240, alcanzando una cifra total de casi 700 empleados.

Nuevas ayudas para fijar población

En su objetivo de combatir el reto demográfico, Serrano ha destacado la vivienda como un pilar fundamental. "Para nosotros, la vivienda se ha convertido en un objetivo fundamental, intentar ayudar a los más jóvenes a que puedan hacer su proyecto de vida en los pueblos", ha afirmado. Para ello, se ha creado una nueva partida para sufragar el 10% de la compra de vivienda a menores de 36 años en el medio rural, que se suma a otro 10% de la Junta, reduciendo el valor de la vivienda en un 20%.

Entre las novedades también se encuentra una línea para bonificar los intereses de créditos a pymes y un ambicioso proyecto audiovisual dotado con 200.000 euros, ampliables a 500.000, para convertir a Soria en un gran plató cinematográfico. Todo ello se complementa con la gestión de fondos europeos a través de proyectos tractores de empleo como Celtiberia, Maderaula o Ruta Soria.

Dos modelos de gestión enfrentados

Sobre las enmiendas presentadas por el PSOE que se elevan a casi 11 millones de euros, Serrano ha contrapuesto dos modelos de gestión: "el que nos plantea el Partido Socialista, que es gastar lo que no tengo pidiendo créditos para sufragar partidas no esenciales, o el nuestro, que es gestionar bien y que el dinero retorne el 100% a los vecinos".

El presidente provincial ha criticado que la mayoría de las propuestas socialistas "están ya recogidas en el presupuesto" o son innecesarias. Además, ha calificado como "paradójico" que las enmiendas se centren únicamente en los municipios de Borobia y Almazán, olvidando otras propuestas como el centro intergeneracional de Ágreda. "Parece ser que el resto de la provincia, pues no sé si es que no están gobernadas por el Partido Socialista", ha ironizado.

Frente al desacuerdo, Serrano ha propuesto al PSOE debatir las propuestas en la incorporación de remanentes, prevista para febrero o marzo. El presupuesto se someterá a votación en el pleno que, previsiblemente, se celebrará el próximo 29 de diciembre.