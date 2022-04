El Numancia golea al Andratx y se acerca al liderato tras la derrota del Español B

El C. D. Numancia venció al Andratx por 3-0 y acumuló dos triunfos seguidos en lo que va de año 2022. Los sorianos no conocen la derrota desde el mes de noviembre, pero ahora, en el último mes y medio de competición, saben de la importancia de sumar de tres puntos en tres puntos y cada victoria es oro y sinónimo de luchar por el ascenso de categoría, un premio que sólo consigue el campeón de liga, pues los cuatro siguientes en méritos necesitarán jugar un play off para poder ascender.

El equipo numantino fue claro dominador del partido, también del juego, pero el resultado, aunque justo, se hizo esperar. El Andratx compitió con solvencia y seriedad durante toda la primera parte, la cual alargó todo lo que pudo, defendiendo en su campo con criterio, jugando con el tiempo del partido y aguantando las acometidas numantinas, pero en el descuento el conjunto de Diego Martínez consiguió abrir la lata.

Tuvo que ser Borja Vicent, y en el tiempo añadido del primer acto, el que consiguió hacer el 1-0 para los sorianos. El defensa rojillo puso un centro-chut desde la zona de medios y el balón no consiguió ser rematado por los atacantes sorianos, pero botó y superó al meta visitante y entró en la red.

Un gol tan importante como psicológico por el momento del encuentro y por la confianza que ofreció a los sorianos, mucho más sueltos en la segunda parte. Antes pudo el Numancia abrir el marcador, pues sus aproximaciones fueron numerosas. Carrillo tuvo la mejor opción en un contragolpe rojillo, pero su disparo colocado se marchó fuera por centímetros. Borja San Emeterio, en otro tiro tras un rechazo, y Agüero, en dos cabezazos, también pudieron superar a Mingo, pero fue el acierto de Borja Vicent el que movió el marcador.

La segunda mitad fue más plácida para el Numancia. La confianza del gol dio alas a los numantinos y Lupu, tras un saque de esquina, cabeceó a las mallas para hacer el 2-0. Era el minuto 51 y los de Diego Martínez abrían distancia en un partido que costó desequilibrar.

El tramo final del segundo acto fue más de ida y vuelta. El Andratx estiró líneas en busca del gol que le metiera en el partido y el Numancia, con más espacios, gozó de varias opciones para sentenciar el choque. En el ida y vuelta fue el Numancia también vencedor, pues a cinco minutos para el final Diego Suárez, que llevaba apenas tres minutos en el campo, colocó el 3-0 en el marcador tras culminar una buena jugada del cuadro rojillo.

La victoria se celebró por todo lo alto, todavía sin saber de los tropiezos de Espanyol B y Teruel, que no pudieron sacar sus partidos. Ahora, cada partido es un auténtica final y nos espera un mes apasionante.

C. D. Numancia: Isma Gil, Borja San Emeterio, Jaume Pol, Borja Vicent, F. Román, Cotán (Mateo, minuto 62), Jordi Tur (Diego Suárez, minuto 81), Agüero (Pablo Muñoz, minuto 73), Carrillo (Ballarín, minuto 73), Juampa Barros y Lupu (Cervero, minuto 81).

C. E. Andratx: Mingo, Pep Vidal, De la Espada (Alejandro Murillo, minuto 70), Llabres, Vinicius, Álvaro de Dios, Pau Pomar (Damiá Ramos, minuto 46), Toni Jou (Flaque, minuto 70), Kevin García (Markuss, minuto 46), Diego M., Carlos Sánchez (Carlos Lorente, minuto 78)

Árbitro: Dirigió el partido Borja Munárriz Mateos (Comité Navarro). Asistido por Ballano Roldán y Beaumont Muñoz. Mostró cartulina amarilla a los locales Borja Vicent, Jaume Pol, Cotán, Juampa Barros y Diego Suarez y a los visitantes Llabres, Vinicius, Kevin García, Diego M., Carlos Sánchez y Pau Pomar. Amonestó a los dos entrenadores Diego Martínez y José Contreras.

Goles: 1-0. Minuto 45. Borja Vicent. 2-0. Minuto 51. Lupu. 3-0. Minuto 85. Diego Suárez.

Los Pajaritos. 1959 espectadores.

