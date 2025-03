La 'Superliga' segoviana: 25 clubes le dan la patada a la Federación de Fútbol de Castilla y León y crean su propia competición

Lo que no ha conseguido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se hará a nivel provincial en Segovia: 25 clubes se van a desvincular de la Federación de Fútbol de Castilla y León (FCYLF) y van a crear su propia competición no oficial de fútbol y fútbol sala.

La gran similitud entre ambos casos, es el hartazgo de los clubes con el organizador de la competición, en el caso segoviano, la FCYLF. El origen del descontento se remonta años atrás, a continuos perjuicios que desde el fútbol segoviano sienten ante la Federación, que les debería amparar. Sin embargo la gota que colmó el vaso y el detonante del estallido del problema, lo sufrieron en el pasado mes de diciembre después de unas multas de la Federación a 36 equipos, que a modo de ver por los sancionados fueron completamente injustas.

Desde ese momento se crea un lema que deriva en la creación de una Asociación a la que actualmente pertenecen 25 clubes de Segovia: “Por Mil Razones”. Están utilizando esas 'mil razones' para defenderse de las sanciones económicas impuestas por la Federación. A modo protesta comenzaron sacando pancartas con dicho lema y desde hace pocos días es el nombre de la Asociación a la que pertenece el club que ha liderado este movimiento: la Gimnástica Ayllonesa. El resto de los clubes participantes no se ha desvelado por miedo a represalias de la Federación.

Los 25 participantes de esta nueva liga suponen más del 50% de los clubes de la provincia, con un total de 132 equipos repartidos en las distintas categorías desde prebenjamines hasta senior, lo que serían 2.000 futbolistas de Segovia los que se desvincularían.

Asociación de Fútbol 'Por mil razones'

la diputación de segovia, pilar de la superliga segoviana

Tras un final de 2024 convulso, el 2025 lo comienzan con una idea: la creación para la próxima temporada de una competición no oficial, independiente y preocupada por el fomento del deporte sin sanciones económicas. Para ello, cuentan con un respaldo institucional determinante, la Diputación de Segovia.

“No vamos a permitir que nadie se meta en las cuestiones de Diputación, ni ningún tipo de presión” Óscar Moral Diputado provincial de deportes

La institución provincial ha dado el paso para postularse como uno de los organizadores e impulsores de esta particular 'Superliga' segoviana. El diputado provincial de deportes, Óscar Moral, ha argumentado que, “desde un principio nos hemos posicionado del lado de los segovianos que no quieren renunciar a practicar su deporte favorito, pero que, por mucho que lo deseen, no pueden cumplir con una serie de requisitos exigidos por las competiciones federadas”. Moral ha fechado las competiciones de fútbol y fútbol sala, con inicio la próxima temporada en septiembre como viene siendo habitual y su finalización en el mes de mayo.

Moral ha reconocido que, desde que esto se ha hecho público, ha recibido algún comentario por parte de personas ligadas a la Federación advirtiéndole que, "si sabían la complicación que tiene una liga, a lo que respondimos que estábamos para esto. No vamos a permitir que nadie se meta en las cuestiones de Diputación, ni ningún tipo de presión”.

Sobre la inversión que supondrá a la Diputación de Segovia, Moral ha reconocido no saber aún cifras exactas, si bien ha confirmado que, "lo que haya que hacer, lo vamos a hacer porque tenemos las herramientas para ello".

SIN ASCENSOS Y CON COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS PROPIO

Todavía hay muchas dudas que resolver. Es lo que ha reconocido uno de los artífices de la 'Superliga' segoviana, Iván Nieto. Él es miembro de la Junta Directiva de la Gimnástica Ayllonesa, club atacado recientemente por las sanciones de la Federación. Iván ha reconocido en una entrevista en COPE que faltan por concretar detalles que les están requiriendo más posibles interesados pero ha resuelto dos dudas importantes:

Crearán su propio Comité Técnico de Árbitros . Según ha explicado Iván, “igual que hay hartazgo en los clubes, les está pasando lo mismo a los árbitros y hay muchos interesados”.

. Según ha explicado Iván, “igual que hay hartazgo en los clubes, y hay muchos interesados”. No hay posibilidad de ascensos: la motivación es la promoción del deporte aficionado y base. La Federación es la única que tiene la competencia de competiciones oficiales que permiten los ascensos regionales y nacionales, sin embargo la 'Superliga' segoviana es de ámbito provincial.

“La Federación nos infravaloró, no se dio cuenta, en el momento que todo esto comenzó, del peso que puede tomar” Iván Nieto Directivo de la Gimnástica Ayllonesa

El nombre de la liga dependerá del organizador, por lo que 'Trofeo Diputación' es una de las opciones

Protestas de los clubes ante las sanciones de la FCYLF

'Superliga' más económica que la competición federada

Es una de las principales motivaciones de la desvinculación. Los altos costes que tenían los clubes para poder sufragar la competición federada no eran acordes a la realidad de las tesorerías de los equipos segovianos. Desde la organización han asegurado que “el coste para los participantes va a ser más bajo que el que veníamos sufriendo”

Piden que la Federación tome nota y aprenda la lección para escuchar más las reivindicaciones que vienen del fútbol base y así adaptar las competiciones a las necesidades reclamadas.