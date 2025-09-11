Jorge de Frutos, embajador de los V Premios Solidarios de COPE Segovia

Un año de radio en Segovia, es igual a un año conociendo historias y testimonios que merecen ser contados a través del altavoz de COPE Segovia, la emisora líder en la provincia según el último Estudio General de Medios.

No queremos que queden en la hemeroteca, sino que aquellos que pasan por el micrófono azul de COPE Segovia, merecen un reconocimiento mayor. Con el fin de que la sociedad segoviana les brinde una merecida gratitud, nace este evento que en el 2025 son ya los V Premios Solidarios de COPE Segovia.

Se trata de un elenco de ejemplos solidarios, que llevan aparejado trabajo, esfuerzo, superación, valores cristianos, altruismo, promoción cultural... Las historias más sostenibles e innovadoras, capaces de aportar un beneficio a la comunidad, demostrando compromiso con el territorio.

De este modo, son las voces y los rostros de proyectos e historias que contribuyen a fomentar la solidaridad, la igualdad a todos los niveles, sin estridencias, dentro del marco de la inclusión y equidad social, sin discriminación, teniendo en cuenta a todos los colectivos vulnerables. A veces por tener capacidades diferentes, otras a raíz de sucesos crisis, o por cualquier otra circunstancia. Estos premios son una forma de agradecer y devolver a la sociedad segoviana todo el cariño que muestra a la familia que compone COPE Segovia.

El 11 de noviembre en el Teatro Juan Bravo se celebrará el acto que contará la presencia de Lucía Fernández del Viso, Directora General de ABSIDE MEDIA, así como de Javier Tutor, Director de COPE en Castilla y León.

jorge de frutos será el embajador de los premios

La 5ª edición de los premios solidarios de COPE Segovia constan de 10 categorías y un embajador. En este último caso, antes de ser seleccionado para debutar con España, el jurado de los premios determinó que sería el futbolista de Navares de Enmedio, Jorge de Frutos.

Todo un ejemplo de la España Vaciada y que con trabajo ha conseguido todo lo que se ha propuesto en su deporte. Asentado en Primera División con el Rayo Vallecano, recientemente ha podido cumplir el sueño de vestir la camiseta de la Selección Española de Fútbol. La distinción del embajador está auspiciada por el 'Restaurante La Portada de Mediodía'.

9 historias, 9 reconocimientos

1.- Diputación de Segovia – Categoría “Institucional”: premio a una de sus áreas que trabaja para mejorar la provincia de Segovia. Respaldado por: Diputación Provincial de Segovia

2.- El Adelantado de Segovia – Categoría “Empresa familiar segoviana”: 124 años informando a los segovianos. Respaldado por: Cibersegura

3.- Ángeles del Val – Categoría “Historia de superación y valores humanos”: por proyectar su empatía y resiliencia a los demás. Respaldado por: Suministros Odín

4.- Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza – Categoría “Social”: por sus 50 años al servicio de Segovia educando con el corazón. Respaldado por: Noauto, Concesionario oficial SEAT

5.- Verónika Efremova, creadora de “Reup” – Categoría “Emprendimiento y superación”: fomentando la economía circular y el reciclaje. Respaldado por: APIET

6.- La Esteva – Categoría “Cultura”: por difundir el folclore y los bailes tradicionales segovianos. Respaldado por: Seguros Tapias Bellido

7.- Gimnástica Segoviana – Categoría “Deporte”: por ser modelo de esfuerzo, superación y trabajo en equipo de todo un club con 97 años de historia. Respaldado por: Funeraria Santa Teresa

8.- Autismo Segovia – Categoría “Entidad sin ánimo de lucro”: que trabaja por la integración social de un colectivo. Respaldado por: Aluminios Luis Miguel

9.- Proyecto “Primeros pobladores de Segovia” con el yacimiento de El Abrigo de San Lázaro en el barrio de San Marcos – Categoría “Aportación al patrimonio segoviano”. Respaldado por: Ayuntamiento de Segovia