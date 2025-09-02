El segoviano Jorge de Frutos convocado con la Selección Española de fútbol

Durante la noche saltaba la grata sorpresa para el fútbol segoviano. Y es que nuestra provincia va a aportar un nuevo jugador a la Selección Española de fútbol. Jorge de Frutos, actual extremo del Rayo Vallecano, ha recibido la llamada que tanto ansían muchos profesionales de este deporte. Estar en ese selecto grupo de jugadores en debutar con 'La Roja' no lo pueden decir muchos y es por lo que va a luchar ahora el segoviano de Navares de Enmedio.

Todo ha comenzó con la lesión del jugador del Crystal Palace y ex del Villarreal, Yeremy Pino. Era uno de los atacantes que entró en la primera lista del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Unas molestias en el tobillo derecho le han impedido acudir a la llamada de España y el técnico ha tenido que buscar una alternativa. El gran nivel que está demostrando Jorge de Frutos con el Rayo Vallecano ha hecho que se gane a pulso esta gran oportunidad.

Una empresa que no será fácil. Deberá luchar el puesto con grandes futbolistas como son Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo o Jesús Rodríguez.

si debuta, será el segundo segoviano en toda la historia en jugar con la selección española

Un nombre propio antecede a lo que busca Jorge de Frutos. Luis Mariano Minguela un 20 de septiembre de 1989 conseguía debutar y jugar su único partido con la Selección Española de Fútbol en un encuentro amistoso disputado en el Estadio de Riazor de La Coruña que finalizó con la victoria por la mínima de España ante Polonia. En esa ocasión Minguela entró al terreno de juego en el minuto 58.

Ahora Jorge de Frutos le quiere coger el testigo y poder vestir los colores de 'La Roja'. La convocatoria en la que ha entrado el segoviano de Navares de Enmedio es la correspondiente a los dos compromisos de la Selección. España deberá jugar contra Bulgaria y Turquía dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026:

Jornada 1: Bulgaria vs España (jueves 4 de septiembre a las 20:45 horas)

(jueves 4 de septiembre a las 20:45 horas) Jornada 2: Turquía vs España (domingo 7 de septiembre a las 20:45 horas)

gran estado de forma de jorge de frutos

Probablemente el extremo segoviano se encuentra en uno de sus mejores momentos de su carrera profesional. A sus 28 años es uno de los 'hombres fuerte' del entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. Forma parte del equipo titular y está siendo decisivo en el inicio de temporada, como ya ocurrió en la campaña 2024/25.

En este inicio de temporada y con su equipo clasificado para jugar la Conference League, Jorge de Frutos en 5 partidos ha marcado 2 goles y ha repartido una asistencia.

jorge de frutos embajador de los v premios solidarios cope segovia

Además el actual jugador internacional es uno de los galardonados de los V Premios Solidarios de COPE Segovia. Recibirá la distinción de 'Embajador' por mover el nombre de Segovia fuera de nuestras fronteras, acompañándolo de los valores ejemplo para los más pequeños.

Jorge de Frutos ha salido de Navares de Enmedio, un pequeño municipio segoviano que no llega al centenar de habitantes. De hecho es el actual jugador de primera que sale de un pueblo tan pequeño. Todo un ejemplo de lucha y sacrificio.