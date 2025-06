Amenazan al alcalde de Turégano (Segovia) a través de cartas que le llegaban a su casa: "Os vais a enterar, de esta os acordáis"

Desde febrero de 2024 el alcalde de Turégano, Juan Montes, estaba viviendo un auténtico calvario. Eran continuas las cartas que le enviaban a su domicilio con mensajes amenazantes, tales como "os vais a enterar, de esta os acordáis". Además de los escritos, por el pueblo también se encontraba pintadas próximas a sus casa o en establecimientos del pueblo, dirigidas a su persona, así como a miembros de la Corporación Municipal pertenecientes a otro partido político.

Más de un año después, la Guardia Civil de Segovia está investigando al autor de estas amenazas. Tiene 79 años y es vecino de Turégano. Según ha explicado Juan Montes en COPE las amenazas se relacionaban con el impuesto del IBI, aunque Montes aclaró que el Ayuntamiento no ha realizado ninguna subida, “siempre ponía lo mismo: IBI 024, que no sabemos a qué se refiere, porque nosotros nunca hemos tocado el IBI”. Explicó que únicamente se realizó una revisión catastral, lo que llevó a que algunas personas que antes no pagaban comenzaran a hacerlo. “Sería alguien que no pagaba y de repente empezó a pagar porque no estaría actualizado”, apuntó.

miedo e incertidumbre

Durante este año, el alcalde de Turégano ha reconocido haber pasado miedo, ya que tal y como ha confesado, "con estas amenazas… estás pensando que tiene algo preparado”. Asegura que tanto él como otros concejales, incluidos los de la oposición, recibieron cartas anónimas en sus domicilios. “Me los echaban por encima de la valla de mi casa, me lo metían en el buzón… tanto a mí como a un concejal”, explicó.

"Me quedo tranquilo, porque estaba siempre con la duda de quién será, quién no será…" Juan Montes Alcalde de Turégano

Después de que la Guardia Civil haya descubierto al vecino que estaba enviando dichas amenazas, el alcalde de Turégano ha reconocido sentirse más tranquilo, "porque estaba siempre con la duda de quién será, quién no será…”.

El caso está en manos de la autoridad judicial y el investigado se enfrenta a un delito de amenazas.