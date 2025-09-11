Estos son los efectos del paso de la Vuelta Ciclista a España por Salamanca

El paso de la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España este viernes, 12 de septiembre, por la ciudad de Salamanca, provocará diversos cortes y desvíos de tráfico. Por este motivo, el Ayuntamiento de Salamanca, desplegara un amplio dispositivo de la Policía Local para realizar labores de control de tráfico, vigilancia y seguridad.

CORTES DE TRAFICO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA PRUEBA

A partir de las 15:45 horas, de manera aproximada, se cortarán al tráfico la avenida de la Merced, avenida de Salamanca, avenida Raimundo de Borgoña, paseo del Doctor Torres Villarroel, avenida de Mirat, plaza de España, paseo de Canalejas, paseo del Rector Esperabé, avenida Reyes de España, puente Enrique Estevan, glorieta Vettones y Vacceos, paseo del Progreso, carretera de la Fregeneda, calle Buenaventura, avenida Virgen del Cueto, avenida Saavedra y Fajardo y carretera N-630. El tráfico se restablecerá, previsiblemente, a partir de las 16:40 horas, una vez culmine el paso de los corredores por la ciudad.

PROHIBIDO APARCAR EN TODO EL RECORRIDO

Durante este mismo horario, los autobuses urbanos de todas las líneas, excepto la 15, permanecerán parados, y volverán a reanudar la marcha una vez se reabra al tráfico. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento en todo el recorrido desde las 22:00 horas del jueves, 11 de septiembre, y hasta la finalización del evento.